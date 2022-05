Botheim terminerte kontrakten med russiske Krasnodar: – Hadde ikke noe valg

Erik Botheim (22) er ferdig i russiske Krasnodar. Det bekrefter agent Jim Solbakken på Instagram.

RETUR TIL NORGE? Her trener Erik Botheim sammen med sin tidligere klubb Stabæk. Spissen har også trent med Bodø/Glimt tidligere i vår.

18. mai 2022 10:46 Sist oppdatert nå nettopp

«Russlands ulovlige invasjon av Ukraina pågår fortsatt, og under omstendighetene følte ikke Erik at han hadde noe valg», skriver Solbakken på Instagram.

Spilleren har brutt kontrakten på grunnlag av artikkel 14 i FIFAs regelverk for kontrakter, en så kalt «just cause». Det vil si at termineringen også skjer uten at det får konsekvenser økonomisk.

Botheim var en av åtte spillerne som ble fritatt for arbeidsplikten da Russland invaderte Ukraina tidlig i mars. Siden har Botheim oppholdt seg i Norge, hvor han har trent med både Bodø/Glimt og Stabæk.

Kontrakten med Krasnodar ble opprinnelig signert i januar og skulle sikre Glimt opp mot 100 millioner kroner. Nå kan seriemesterne trolig se langt etter denne summen.

Hverken agent Solbakken eller Botheim selv har besvart VGs henvendelser onsdag.

Det er foreløpig uklart hvor 22-åringen fortsetter karrieren. Spissen noterte seg for 15 nettkjenninger da Bodø/Glimt forsvarte seriegullet i 2021. Kjempesesongen kom etter at han ble sendt på dør i Rosenborg.

Botheim rakk aldri å registrere seg for noen offisielle kamper for Krasnodar.