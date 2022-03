Endret på Toppserien ti dager før seriestart: – Uheldig at det kommer så sent

NFF har gjort endringer rundt hvem som skal kunne kvalifisere til Champions League fra Toppserien. Dette skjer få dager før ligaen sparkes i gang.

REGJERENDE MESTER: Sandviken, nå Brann, vant forrige sesong av Toppserien og skal ut i Champions League-kvalifisering.

15. mars 2022 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Bare ti dager før seriestart gjorde Norges Fotballforbund endringer i seriestrukturen i Toppserien. Det bekrefter konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, til VG.

Den nye seriestrukturen består av et grunnspill og et sluttspill, hvor Toppserien og 1. divisjon deles opp i tre ligaer før sluttspillet:

Toppserien Topp 4: 1.-4. plass i Toppserien.

Toppserien: 5.-10. plass i Toppserien og 1. og 2. plass i 1. divisjon.

1. divisjon: 3.-10. plass i 1. divisjon.

I den opprinnelige planen skulle laget som endte på 2. plass i sluttspillet i «Toppserien Topp 4» ut i en Champions League-playoff mot laget som til slutt vant sluttspillet i Toppserien, altså laget på 5. plass ved endt sesong.

10. mars vedtok Forbundsstyret i NFF å skrote denne ordningen. Nå er det i stedet 2. plassen som automatisk får playoff-plassen.

– Det har vært satt ned et utvalg for å se på den nye seriestrukturen, og i diskusjonene har denne tematikken kommet opp. Det ble gjennomført en avstemming blant klubbene, hvor flertallet ønsket en endring, forteller daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til VG.

DAGLIG LEDER: Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Hovedargumentet mot å endre ordningen nå, var at Toppserien sparkes i gang allerede 20. mars.

– Klubbene har vært med å bestemme, men det er uheldig at det kommer så sent, sier Jørgensen.

– Det er kort beskjed for klubbene og man endrer på et tingvedtak som hadde stort flertall. Det har ikke vært veldig mange reaksjoner, men mange har reagert på at det tas beslutninger så sent på seriestart, fortsetter hun.

Klubbene i Toppserien har tidligere vedtatt at de skal bli en topp seks-liga i Europa innen 2028. I dag er den norske ligaen rangert som nummer 12, bak både Sverige, Danmark og Island. Den franske ligaen regnes fremdeles som den beste.

Det er klubbenes prestasjoner i europeiske turneringer gjennom de fem siste sesongene som avgjør ligaenes plassering på rankingen.

– Vi er avhengig av prestasjonene til lagene som går til Europa. Dermed blir det skjørt. Det handler om at det ikke skal bli tilfeldig hvem som kvalifiserer seg, sier Jørgensen.