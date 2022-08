Dinamo Zagreb mot Bodø/Glimt i Champions League-playoff: – Veldig vanskelig å møte dem

(Dinamo Zagreb – Ludogorets 4–2, sammenlagt 6–3) Rosenborgs overmenn fra 2019 er Bodø/Glimts motstander i Champions League-playoffen.

MOTSTANDER: Bodø/Glimt skal møte Dinamo Zagreb i Champions League-playoffen. Her er Dinamo Zagreb-spillerne avbildet under en av deres tre scoringer mot Ludogorets tirsdag.

9. aug. 2022 21:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er veldig vanskelig å møte dem, sier Aalesund-spiller Dario Canadija, Eliteseriens eneste kroatiske spiller.

Dinamo Zagreb slo ut bulgarske Ludogorets 6–3 (4–2 hjemme og 2–1 borte). Dinamo Zagreb er dermed Bodø/Glimts siste hinder fra Champions League-spill. Det avgjøres gjennom kampene på Aspmyra neste tirsdag og på Stadion Maksimir 24. august.

Klubblegende Runar Berg har troen på et gruppespill i Champions League.

– Over to kamper, Glimt er så gode nå, de har sjanse mot all mulig motstand. Eneste er kanskje han Haaland som kunne skapt litt trøbbel, sier Berg til VG spøkefullt.

Det venter et tøft borteoppgjør i Kroatia om to uker for bodøværingene, men Berg har likevel troen på at det er en overkommelig oppgave for Kjetil Knutsens mannskap.

– De siste årene har de fått mye verdifull erfaring. Tror de er godt rustet til å møte hvem som helst, sier Berg som henviser til at Glimts 4–0-tap borte mot Roma var en viktig erfaring.

2019: Det var et tungt nederlag for Tore Reginiussen og Rosenborg da Dinamo Zagreb ble for vanskelig i playoffen for tre år siden.

– Vi får en kamp på Aspmyra tirsdag kveld som jeg tror blir tidenes kamp, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 etter Glimts 6–1-sammenlagtseier over Zalgiris.

Dario Canadija tror det blir en jevn duell.

– Dinamo Zagreb er et lag med gode individualister, men de har også svakheter. Akkurat nå ser de kanskje ikke helt ut som et lag, men det går litt mer på individuelle prestasjoner. Men de er et godt lag. Det vil bli en tøff match mot Bodø/Glimt.

Canadjija så på returoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Ludogorets da VG kontaktet ham. Han synes kroatene så «veldig bra ut.»

– Hvor tøft blir det for Bodø/Glimt?

– Det vil bli vanskelig for Dinamo å komme til Bodø og kunstgresset. Jeg vil si at Bodø/Glimt har en spesiell atmosfære på Aspmyra, og de er veldig gode på hjemmebane. Glimt er favoritter på hjemmebane, men i Zagreb mener jeg Dinamo er mye større favoritter, sier Canadjija og fortsetter:

– Dinamo har bedre enkeltspillere, men det vil også bli utfordrende for Dinamo; alle spillerne må spille forsvar. Det vil bli utfordrende for angrepsrekken deres at de må jobbe hjemover – de er ikke så vant til det i hjemlig liga.

STØTTE: Bodø/Glimts mulighet til Champions League avgjøres på Stadion Maksimir som tar rundt 25.000.

Kroatene slo Rosenborg 3–1 sammenlagt i playoffen i 2019 og spilte dermed gruppespill i Champions League. I Kroatia har de rekorden i antall serie- og cupmesterskap med henholdsvis 23 og 16 titler.

Laget ble nummer to i Europa League-gruppespillet forrige sesong bak West Ham - før det i første utslagsrunde ble det 2–3-tap for Sevilla. I 2020/21-sesongen gikk Dinamo Zagreb til kvartfinalen i Europa League, der tapte de for Villarreal 1–3-sammenlagt.

Da Kroatia slo Frankrike 1–0 i Nations League tidligere i sommer, hadde Dinamo Zagreb fire spillere i Kroatia-troppen: Josip Sutalo, Dominik Livakovic, Luka Ivanusec og Mislav Orsic.