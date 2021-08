Slik ser Branns «krisehjelp» på høsten: – Vi må bare like utfordringen

Sivert Heltne Nilsen (29) og Bård Finne (26) utgjør mye av Branns krisehjelp. De har ikke vært med på nedturen, men går med klare tanker om veien ut av den.

Sivert Heltne Nilsen (foran) er klar for å ta i et tak når Brann går inn i en svært viktig høstsesong. Han skal være en av lagets ledere, sammen blant andremed kaptein Daniel Pedersen (bak).

Sivert Heltne Nilsen forlot et Brann-lag på førsteplass og kom tilbake til et Brann-lag på sisteplass.

Oppdraget han og den andre hjemvendte spilleren, Bård Finne, har tatt på seg er tydelig: Berg Brann fra nedrykk.

– Utfordringen er selvfølgelig stor, men vi må bare like den. Vi må gå all in, sier Nilsen på pokerspråket.

– Hvis vi ikke liker det, må vi lære å like det. Det er en situasjon vi må angripe.

Har tro på klatring

Selv melder midtbanesoldaten seg «virkelig klar» for høsten som venter, der Brann akkurat nå har fem poeng opp til laget på nest siste plass. Og seks poeng til sikker grunn.

Bård Finne vil levere fra første seriekamp.

Fakta Nøkkelkampene i nedrykksstriden Her er Branns kamper mot lagene fra 12. til 15. plass. Brann har fem poeng opp til Mjøndalen og Stabæk, seks poeng opp til Tromsø og syv poeng opp til Sarpsborg. 19. september: Tromsø – Brann. 3. oktober: Mjøndalen – Brann. 17. oktober: Brann – Stabæk. 12. desember: Brann – Sarpsborg. Vis mer

Sivert Heltne Nilsen fyller 30 år dagen før det som kan bli en avgjørende bortekamp mot Mjøndalen. Skal Brann overleve, kan innbyrdeskampene mot de andre bunnlagene bli helt nødvendige å vinne.

– Jeg har virkelig tro på at vi skal klare det. Men vi må løse det sammen, sier Nilsen.

Sivert Heltne Nilsen har tro på at Brann bruker de 16 gjenstående kampene til å berge plassen i Eliteserien.

– Vi skal gjøre alt

Bård Finne forlot Brann etter at laget hadde en svak høstsesong i 2013. Brann vant bare tre av de siste femten kampene og sluknet etter at trener Rune Skarsfjord kontroversielt fikk forlenget kontrakten.

En slik høst har ikke klubben råd til i år.

– Det er klart at vi trenger et løft. Det er det ingen tvil om, sier Finne.

Han er opptatt av sin rolle i det som venter.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å bidra med det jeg har, fra dag én. Og sørge for at vi tar tre poeng allerede i første kamp, sier Finne.

Den er mot Sandefjord, som har overrasket i Eliteserien.

– Så må vi bygge derfra. Vi har en mulighet og den skal vi ta vare på.

– Vi skal gjøre alt for at Bergen blir oppe, understreker Finne.

Da, sier Sivert Heltne Nilsen, må Brann lære av det laget gjør. Også om det bare er i treningskamp mot Fyllingsdalen.

Før sommerpausen sa den nå sparkede treneren, Kåre Ingebrigtsen, at Brann måtte lære seg å lede fotballkamper. Etter flere år med motgang, mente trønderen at laget ikke helt behersket å ha noe å forsvare, noe å tape.

Relasjonene

Sivert Heltne Nilsen er på samme spor etter treningskampen mot Fyllingsdalen.

– Vi må øve på det også. Å kontrollere en kamp, gjøre det enkelt og kanskje vente litt mer på at det åpner seg opp, sier Nilsen.

3–0-ledelse til pause ble til 3–1 til slutt. Altså en «tapt» andreomgang mot motstand fra 3. divisjon. Men Nilsen tar med seg «masse bra» fra den første omgangen.

– Det var relasjoner og vi kom oss opp på begge sider (av banen), sier Nilsen.

Nå har han og Finne noen få treningsøkter til før det er gravalvor mot Sandefjord.

– Det er mange nye spillere å bli kjent med. Det er jo ikke den samme gruppen som jeg var i. Nye relasjoner må skapes. Så fort som mulig, sier Nilsen.