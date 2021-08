Holm scoret i andre strake kamp: – Drømmestart

(Domžale - Rosenborg 1–2, 2–8 sammenlagt) Noah Jean Holm (20) har fått en pangstart på Rosenborg-karrieren. Han scoret nok en gang mot slovenerne da RBK enkelt sikret avansement til play off-runden.

10. aug. 2021 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Han er en sterk bidragsyter i dag. Jeg vet hvor viktig det er med scoringer for en spiss, sier Discovery+-ekspert Joacim Jonsson til VG og fortsetter:

– Nå man får et godt førsteinntrykk tåler man kanskje å gjøre et par dårligere innsatser, og nå har fansen fått et veldig godt inntrykk av han. Han har fått en drømmestart.

Holm utlignet to minutter ut i andre omgang etter flott forarbeid av Jonathan Augustinsson. Han scoret også da lagene møttes sist uke.

Trønderne skaffet seg et strålende utgangspunkt i den første kampen, da de vant 6–1. Dermed hadde de et enkelt utgangspunkt før returoppgjøret i Slovenia.

– Den kampen var avgjort fra før, så dette handlet bare om å gjøre en profesjonell jobb og avgjøre det. Jeg har hatt høyere puls når norske lag har vært ute i Europa før, sier Jonsson.

Likevel var det Domžale som kom i føringen ved 34 minutter spilt da Enes Alic la ballen inn i feltet, hvor Matej Podlogar sto helt alene og kunne pirke ballen bak André Hansen i Rosenborg-målet.

VIDERE: Rosenborg er videre i Europa Conference League og skal møte franske Rennes i neste runde.

Mot slutten av kampen kom Holm seg alene med keeper, men klarte ikke å avslutte ordentlig. Men på returen kom Stefano Vecchia i full fart og fyrte ballen i krysset.

– Holm kan være en utfordrer til Dino Islamović som kan endre kampbildet. Men han må jobbe med fysikken. Den er bra, men ikke bra nok, sier Jonsson og poengterer at svensken er et klart førstevalg på spissplassen.

Han har overrasket meg litt med hva vi har sett. Vi har ikke sett han så mye. Litt skarpere en hva jeg hadde trodd.

Rosenborg møter franske Rennes i neste runde av Europa Conference League. De kampene skal spilles mellom 19. og 26. august. Vinner Rosenborg over franskmennene , er de videre til gruppespillet i turneringen.

Trønderklubben kom inn i andre runde av turneringen, og slo ut islandske Hafnarfjordur med stillingen 6–1 etter to kamper i forrige runde.

VG oppdaterer saken!