Opplysninger til VG: Gjennombrudd i Ødegaard-forhandlingene

Martin Ødegaard (22) blir etter alt å dømme tidenes dyreste norske fotballspiller.

GJENNOMBRUDD: Martin Ødegaard blir trolig Arsenal-spiller på permanent basis. Her fra en kamp for «The Gunners» i mars.

17. aug. 2021 22:26 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger har det de siste timene skjedd et gjennombrudd i forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid om en permanent overgang for den norske midtbanespilleren.

Det innebærer at Ødegaard, med mindre det skjer en usannsynlig vending i sakens utvikling, kommer til å bli tidenes dyreste norske fotballspiller i en overgang som vil knuse Sander Berges nåværende rekord på rundt 250 millioner kroner.

Alle detaljene i Ødegaards overgang er ikke klare, men ifølge VGs opplysninger kommer avtalen til å være verdt mellom 35 og 40 millioner euro. Det tilsvarer mellom 365 og 420 millioner kroner.

Utviklingen i forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid er så positiv at London-klubben nå håper at Ødegaard kan være klar for spill allerede i neste Premier League-kamp mot Chelsea førstkommende søndag.

Ødegaard trente tirsdag for seg selv, og ikke med lagkameratene i Real Madrid, i påvente av en endelig avklaring i Arsenal-forhandlingene.

Spilleren ønsker seg en overgang til Premier League-klubben han var en del av på lån fra januar til juni.

