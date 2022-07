Breivik skapte mer trøbbel for Elfsborg: Molde overlegent videre i Conference Leauge

(Elfsborg - Molde 1–2, 2–6 sammenlagt) En liten periode så Molde ut til å være i kjempetrøbbel i Sverige. Så dukket Emil Varhaugvik Breivik (22) opp, nok en gang.

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Unggutten, som kommer fra eget akademi, fant også nettmaskene i det første oppgjøret som ga Molde et solid utgangspunkt foran møtet i Sverige. I det VG+ Sport-sendte returoppgjøret sørget Varhaugvik Breiviks 1–1-scoring for at Molde tok seg komfortabel videre til tredje kvalifiseringsrunde i Conference League.

Det skjedde etter at Michael Baidoo først hadde sendt vertene foran til 1–0 i førsteomgang. Svenskene hadde også to treff i metallet. Helt på tampen sørget David Datro Fofana for at Molde vant kampen 2–1.

BLITT EN MÅLSCORER: På lån i Raufoss fant Emil Varhaugvik Breivik (i midten) ofte nettmaskene. Nå har han også funnet scoringsformen i Molde-drakta.

Nå venter enten Kairat Almaty fra Kasakhstan eller Kisvarda fra Ungarn i den tredje kvalifiseringsrunden.

Den første kampen spilles neste torsdag. Den kan du se direkte på VG+ Sport. Akkurat nå kjemper også Viking om å ta seg videre. Innspurten i den kampen kan du følge her:

Allerede etter åtte minutter burde Elfsborg vært redusert til ti mann. Kometen Fofana parkerte alt og alle på vei igjennom, noe som førte til at midtstopper Maudo Jarjué satte inn en real MMA-takling på spissen, og det som bakerste mann. På utrolig vis slapp han unna med det gule kortet.

Spissen var tydelig preget etter å ha blitt felt, og løp lenge med den ene hånden i en svært unaturlig posisjon og hadde vondt. Men ivorianeren bet tennene sammen og fortsatte kampen. Da 22 minutter var spilt satte han ballen i mål, men ble helt korrekt avvinket for offside.

ET UROMOMENT: David Datro Fofana skapte trøbbel for Elfsborg igjennom hele kampen. Helt på tampen fikk han også scoringen sin.

Kampens første tellende scoring var det derimot vertene som sto for. Et glitrende angrep, som Michael Baidoo startet, ble avsluttet av samme mann fra kort hold inne i Molde-feltet til 1–0 fem minutter før halvtid.

Like før hvilen var Elfsborg og Alexander Bernhardsson bare et stolpetreff unna å doble ledelsen. Molde hadde fremdeles to mål å gå på, men trener Erling Moe var nok neppe veldig tilfreds med at laget hans hadde havnet i denne posisjonen like før pausepraten.

– Vi er ikke fornøyd med denne omgangen. Det er lett å tenke at vi har noe å forsvare, men vi skulle ikke gjøre det. Vi fant aldri roen med ballen og det ble litt for masete, oppsummerte kveldens Molde-kaptein Martin Linnes overfor Romsdals Budstikke, som også hadde rettighetene til å vise oppgjøret.

Les også For første gang på over 30 år har Røkke og Gjelsten ingen business sammen

Moes pauseprat, som trolig gikk på mye av det samme Linnes var inne på, så ikke ut til å hjelpe nevneverdig. Molde så passive ut i minuttene etter hvilen, og det var bare sterkt keeperspill fra Jakob Karlstøm etter 51 minutter som hindret 2–0.

Elfsborg hadde virkelig tatt kommandoen, men så dukket Moldes Emil Varhaugvik Breivik opp.

Romsdalingen, som har blitt en viktig brikke på Erling Moes midtbane, fyrte av fra 24 meter og kunne juble hemningsløst for 1–1 og 5–2 sammenlagt i det ballen snek seg inn nede ved stolperoten.

Etter det var Elfsborg aldri i nærheten av å true romsdalingenes avansement. Seks minutter før full tid spilte Ola Brynhildsen Fofana helt alene med keeper. Unggutten gjorde ingen feil og fastsatte sluttresultatet til 2–1.