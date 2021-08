Overgangsvinduet stenger i natt: RBK har mottatt bud

Besim Serbecic (23) har hatt belgiske følere på seg, og det har også blitt akseptert bud.

Blir fort værende: Besim Serbecic.

31. aug. 2021 10:53 Sist oppdatert nå nettopp

Men rett før både det norske og det internasjonale vinduet stenger, tyder alt på at både han og resten av RBK-spillerne blir værende.

Med noen få unntak, som Tyrkia og Russland, stenger nemlig vinduet ved midnatt mandag.

– Bra fornøyd

I RBK-leiren ser man for seg en rolig kveld.

Overfor Adresseavisen bekrefter sportslig leder Mikael Dorsin at det er helt rolig på «inn-fronten» akkurat nå.

Denne sommeren har klubben har hentet Noah Holm, Olaus Jair Skarsem, Pavle Vagic og Adrian Pereira.

– Vi er godt fornøyd med vinduet. Vi har fått hentet inn fire spillere som vi har jaktet på, og det har ikke gått så mange spillere ut. Jeg mener stallen har kommet styrket ut av sommeren, sier Dorsin til Adresseavisen.

Beveren og Serbecic

Uten at man kan garantere noe, all den tid noen få land fremdeles holder åpent, ser det heller ikke ut til at spillere går ut i løpet av kvelden.

Guillermo Molins har reist til Sarpsborg og Mikkel Konradsen Ceïde er lånt ut til Ranheim i løpet av den siste tiden.

Mens det store sommersalget ble Kristoffer Zachariassen, som gikk til Ferencvaros for over 20 millioner kroner.

Mannen med størst spørsmålstegn bak navnet sitt i stallen akkurat nå, er Besim Serbecic.

Torsdag kveld skrev Adresseavisen om interessen fra belgiske Beveren.

Nå bekrefter Dorsin at klubben mottok et bud på Serbecic:

– Klubbene var blitt enige, sier Dorsin - uten å ville nevne klubb.

Samtidig har ikke Serbecic blitt enig med klubben selv, og mandag formiddag tyder alt på at han ikke forlater Lerkendal i løpet av kvelden.

Bosnieren har takket nei til tre kontraktsforslag fra Rosenborg.

Hovland og Holse

Dorsin ønsker ikke å si for mye om Serbecic-saken. Men på generelt grunnlag forteller sportssjefen at det «ser ut til å bli rolig» også på ut-fronten mandag kveld.

Dermed virker også Even Hovland - som også er på utgående kontrakt, å bli værende.

Samtidig er det nettopp tyrkiske klubber som har luktet på han tidligere, og de har fortsatt en uke på seg. Selv om RBK neppe vil selge Hovland uten å ha noen ny stopper på plass.

Det virker også å gå rolig for seg rundt Carlo Holse, som har hatt stor interesse på seg denne sommeren.