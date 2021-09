Proffene dyrkes i «superakademier»: – Norge ligger langt bak

Kristoffer Klaesson (20), Kristoffer Ajer (23) og Frida Maanum (22). Dette er spillere som kommer fra det private fotballakademiet NFA. Iløpet av den siste måneden har alle signert for Premier League-klubber.

Frida Maanum (i midten) signerte for kort tid siden for Arsenal. Her sammen med landslagsvenninnene Amalie Eikeland og Elisabeth Terland.

Leeds, Brentford og Arsenal. Det er den nye hverdagen for den norske trioen som har vært på flyttefot i sommer.

Fellesnevneren er at de alle har en fortid i Norsk Fotballakademi, et akademi i Bærum og Oslo som spisser talenter allerede fra åtteårsalderen.

Norges Fotballforbund (NFF) har lenge vært kritisk til de privatdrevne fotballakademiene, som bevisst bryter barneidrettsbestemmelsene. Leder i NFA, Terje Lübeck, mener man må se på resultatene og at de kun gir et tilbud til dem som vil ha ekstra oppfølging.

– Det er veldig stas at spillere lykkes. Det er dette det handler om. Disse har hatt en god utvikling hos oss, og flere av dem sier at uten NFA, hadde de antakelig ikke vært der de er nå. Vi skal ikke ta æren for det, men vi har bidratt og gitt dem grunnmuren. Fellesnevneren for alle disse er dedikasjonen de hadde for fotballen i ung alder. De var ikke nødvendigvis best, sier Lübeck til VG.

Terje Lübeck er leder i Norsk Fotballakademi. Han mener Norge er for dårlig på å utvikle spillere i ung alder.

Spillerne selv hyller akademiet. Frida Maanum mener mye av ferdighetene hun har som spiller i dag kommer fra tiden på NFA.

– NFA har betydd veldig mye for meg. Jeg ble trent av topptrenere hver uke, med høy kvalitet på treningene. I tillegg fikk jeg mulighetene til å være med guttene, noe som har gitt meg en fordel senere, sier Arsenal-spilleren til VG.

Lübeck er klar på at det er helheten som gjør at de igjen og igjen klarer å oppfostre spillere på det øverste nivået.

– Litt av nøkkelen til suksessen er at spillerne kommer tidlig inn til oss. De kommer inn som 7–8-åringer, hvor vi leverer et kvalitetsopplegg som utvikler dem. Det er ikke deler av et sammensatt tilbud, men det er et komplett opplegg som går på spilleforståelse, tekniske ferdigheter og mentale forberedelser, sier akademilederen.

Kristoffer Ajer er en av 23 U- og A-landslagsspillere med en fortid i Norsk Fotballakademi.

Landslagsmidtstopper Kristoffer Ajer har tidligere gitt uttrykk for at han hadde stort utbytte av å være med på NFA. Spesielt i perioden oktober-april da tilbudet ellers var begrenset.

– Det viktige er kvaliteten på treningene. Det er fint at noen utfordrer reglene. Noen klubber er flinke til å bruke retningslinjene som finnes, mens andre legger begrensninger som NFF ikke legger lenger, sa far Jan Tore Ajer til VG i fjor.

Fagansvarlig for barn og ungdom i NFF, Bo Gustavson, er klar på at dette ikke er en vei som er for alle.

– Vi er ikke imot private aktører, så lenge de følger våre regler og retningslinjer. Det er mange flinke fotballfolk der ute, og det kan være et godt supplement. Men vi ønsker at klubbene skal få til dette selv og at pengene blir der. Vi er mest engstelige for den økonomiske seleksjonen dette kan innebære. Forskjellene blir større, sier Gustavson til VG.

– Hva sier du til dem som mener NFFs tankegang er gammeldags?

– Vi er ikke enige i det. Fotballen skal være åpen for alle. 8-åringer skal ikke selekteres. Det er veldig få som blir toppspillere, men det er mange som har det gøy med fotballen. Vi tror det er mulig å få til begge deler, selv om man ikke spisser for tidlig.

Lübeck har tidligere blitt sanksjonert av NFF for brudd på barneidrettsbestemmelsen, men vant frem med anken. Det er ingen tvil om at akademiet har vært - og er - kontroversielt.

– Jeg tror det viktig å gå litt i krigen for det man tror på. Hadde vi holdt på med dette i 15 år og ikke levert resultater, ville jeg nok revurdert det.

Proffene selv har vært klare på at de ikke ville nådd like langt uten de private akademiene. Det har Gustavson full respekt for.

– De kan ha rett i det. Men da må vi jobbe enda hardere i klubbene. Derfor har vi tatt tak og lansert tiltak som kvalitetsklubbkonseptet. Men vår viktigste prioritering er trenerkompetanse.

Han legger ikke skjul på at NFF har vært nødt til å tilpasse seg, og at de har gjort flere endringer de siste årene. De har blant annet senket alderen for seleksjon ned til tolv år. Gustavson tror også at «konkurransen» fra de private aktørene er med på å gjøre klubbene og kretsene ennå bedre.

– Det må gjøres på en ordentlig måte, og det er viktig at vi er tydelige på at det er vi som er premissleverandører. Det er lite regler i norsk fotball, men man har barnefotballbestemmelsen. Vi må nok ta kritikk for å ikke ha vært tydelige nok tidligere.

Kristoffer Klaesson gikk gradene i Vålerenga før han ble solgt til Leeds i sommer. Også han har en fortid i NFA.

Lübeck mener klubbene har tatt steg de siste årene, og har bedre tilbud enn tidligere. Likevel er det en lang vei å gå, slår han fast.

– Det har de absolutt gjort, men jeg mener Norge generelt sett ligger langt etter på utvikling. Alt for mange av lagene drives av foreldre med for lite kunnskap om hvordan man utvikler spillere i ung alder. All ære til dem, men vi mener det er undervurdert av NFF hvor viktig det å ha kompetanse i den aldersgruppen, sier Lübeck.

Han mener det er et tankekors at Fotballforbundet ikke ser viktigheten av å bruke mer ressurser på dette.

– Det beste ville vært om det ikke var et behov, men det er det. Istedenfor å være kritiske, bør NFF takke oss. Vi har gjort en jobb på siden av deres eget system, hvor vi har levert 23 spillere som har vært på aldersbestemt- og A-landslag. Vi har gjort en god jobb for norsk fotball.

Lübeck tror mange har misforstått konseptet, hvor mange tror det hele handler om et «eliteakademi».

– Det er feil. Alle kommer inn. Det er store nivåforskjeller på de som er med, og vi legger til rette for alle, på tvers av alder og kjønn, og med profesjonelle trenere til alle. Spillerne hos oss får spille mot gode lag på samme alder. Opplegget i Norge er at man ofte må hospitere opp i alder. Men vi er opptatt av at de må spille på sitt nivå - mot de som er jevngamle. Er man god nok, er man gammel nok, sier Terje Lübeck.