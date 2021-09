Sandviken hylles av tidligere OL-vinner: – Herrene kan lære mye av dem

Sandviken har stø kurs mot seriegull. I helgen kan de også sikre seg semifinaleplass i cupen.

Sandviken-spillerne jublet etter seier i den historiske Toppseriekampen på Brann Stadion.

– Sandviken har bygget opp en kultur det oser toppidrett av både på og utenfor banen, sier tidligere landslags- og Sandviken-spiller Gro Espeseth.

Den norske fotballegenden med både EM-, VM- og OL-gull å se tilbake på, følger sitt tidligere klubblag med stor begeistring denne sesongen.

Hun mener jobben som har blitt lagt ned på Stemmemyren de siste årene har skapt en profesjonell sportsklubb, og oppfordrer herrefotballen til å lære litt av det som gjøres på damesiden.

– Dette sier jeg ikke for å virke eplekjekk, men det handler om spillernes holdninger, ydmykhet og det å virkelig ofre seg for idretten, sier hun.

Knapt noen kvinnelige fotballspillere i Norge tjener nok til å leve av idretten, og de fleste jobber eller studerer ved siden av.

Espeseth mener det er sunt at fokuset flyttes bort fra gressmatten iblant, og tror at det ville vært positivt for herrene også.

De tidligere Sandviken-spillerne Anne Nymark Rylandsholm og Gro Espeseth vet hva det kreves for å lykkes som kvinnelig fotballspiller. De er imponert over jobben som er lagt ned i deres gamle klubb

– Vi klarte ikke holde fokus

Den tidligere forsvarsspilleren spilte i Sandviken fra 1991 til 1998. Hun husker spesielt én sesong godt. Sesongen 1996. Året etter at de vant cupfinalen.

Sandviken spilte en knallsesong på våren, men da høsten kom gikk det galt.

– Vi klarte ikke holde fokus, og ble for ustabile, sier Espeseth.

Det endte med sølvplass, et godt stykke bak Trondheims Ørn (nå Rosenborg).

– Å vinne cupgull med laget du tilbringer hverdagene med, som du har kjempet og grått for å nå målene sammen med, var utrolig kjekt. Det føltes som om vi fikk gitt noe tilbake til alle som er involvert i klubben, sier Espeseth om NM-gullet i 1995.

Hun frykter ikke at historien skal gjenta seg, selv om spillerne får mer og mer oppmerksomhet og stadig flere snakker om gull.

– Så lenge de klarer å fortsette å fokusere på én kamp av gangen, så finnes det ikke begrensninger på hvor langt de kan nå. Det er tøff mentalt trening, men jeg tror absolutt de klarer det, sier hun.

Slik så det ut da spillerne møtte supporterne etter seriekampen på Brann Stadion:

– Viser at Bergen har et topplag

– Det er ingen enkel vei for kvinnelige fotballspillere. De må ha virkelig lyst og legge ned mye arbeid, sier Anne Nymark Rylandsholm (tidligere Andersen).

Den tidligere Sandviken-spilleren som har vunnet både EM- og VM-gull sammen med Espeseth, så Sandviken rundspille Arna-Bjørnar på Brann Stadion forrige helg. Hun er ikke i tvil om at laget har det som trengs for å bli seriemestere denne sesongen.

– Slik de spiller nå er de mer enn gode nok. Nå handler det om at den mentale delen må være på plass, og mitt inntrykk er at både spillerne og støtteapparatet rundt har fokus på det.

Hun tror det vil bety svært mye for byen hvis gullet kommer «hem» denne høsten.

– Det viser at Bergen har et topplag, og det trenger vi, sier hun.

Spillere fra hele landet

Espeseth har sett Sandviken spille flere ganger så langt denne sesongen, og mener 2021-laget spiller en helt annen fotball enn de gjorde da hun briljerte på klubb- og landslag.

Hun mener taktikk, teknikk, tempo og samspill er på plass, og roser serielederen for å være svært godt trent.

– Det spiller ingen rolle hvem treneren setter innpå, alle er like gode. De spiller fantastisk fin fotball, og det lyser av dem at de spiller med selvtillit.

Det ble mye å juble for i kampen mot Arna-Bjørnar. Her feires debutant Signe Gaupsets første nettkjenning.

Før årets sesong har Sandviken hentet flere spillere. Blant annet kom Cecilie Redisch Kvamme hjem etter utenlandsopphold i West-Ham i England, og landslagsspillerne Tuva Hansen og Elisabeth Terland meldte overgang fra Klepp.

Også Signe Gaupset fra Molde, som beskrives som et av landets største talent, valgte Sandviken og Bergen.

– Det er blitt veldig attraktivt å spille i Sandviken nå. De får spillere fra alle kanter av landet, sier Espeseth.

– Hva tror du Sandvikens suksess betyr for kvinnefotballen – spesielt her på Vestlandet?

– Jeg tror det betyr enormt mye. Jeg merker at mange følger med nå, og alle sier det samme: Sandviken spiller veldig underholdende fotball.

Sist helg satte Sandviken ny publikumsrekord. 1767 kjøpte billett da de to bergenslagene møttes på Brann Stadion. Tidligere i sesongen har oppmøtet på Stemmemyren variert mellom 150 og 300.

Lørdag kan Sandviken sikre seg semifinaleplass i NM. De møter 1.-divisjonslaget Fløya hjemme på Stemmemyren 13.00.