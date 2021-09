Braktap da Øygarden bydde inn til cupfest: – Alt lå egentlig til rette

En cupbombe lå i luften på Ågotnes før kampstart, men Sarpsborg 08 sørget for at den forble udetonert.

– Vi ble nådeløst straffet i dag, sier Øygarden-trener Tommy Knarvik til Bergens Tidende etter onsdagens 0–5-tap mot Sarpsborg 08.

22. sep. 2021 19:54 Sist oppdatert 25 minutter siden

Gresset var vått og været var surt. Det lå til rette for en potensiell cupbombe.

– Vi var veldig klare og hadde sett på været i hele dag, så alt lå egentlig til rette, men vi fikk det tøft til slutt, sier Øygarden-keeper Borger Thomas etter 0–5-tapet for Sarpsborg i tredje runde av cupen.

Selv om det hadde regnet i hele dag på Sotra, ble ikke spilleforholdene avgjørende for kamputfallet.

– Vi hadde sterk tro på at vi kunne gi dem en god kamp, men vi ble nådeløst straffet i dag. Spillemessig er det ikke enorm forskjell, men forskjellen er gigantisk foran mål, forklarer Øygarden-trener Tommy Knarvik.

Fakta Øygarden FK - Sarpsborg 08 0–5 (0–3) Cupen, 3. runde, Ågotnes gress Mål: 0–1 Anton Salétros (1. min), 0–2 Kristian Fardal Opseth (24. min), 0–3 Opseth (37. min), 0–4 Opseth (56. min), 0–5 Ole Jørgen Halvorsen (59. min) Gult kort: Fabian Rimestad (Øygarden), Adrian Solberg (Øygarden) Øygarden (3–5–2): Borger Thomas – Fabian Rimestad, Adrian Solberg, Fredrik Flo (Knut Haga fra 46. min) – Eirik Moldenes, Anders Nord (Joacim Edvardsen fra 79. min), Andreas Fantoft, Mats Thornes (Julian Sandbakk fra 80. min), Eivind Helgesen (Sebastian Brudvik fra 46. min) – Henrik Andersen (Mathias Sundberg fra 64. min), Markus Eiane Vis mer

Borger Thomas måtte hente fem baller ut av nettet onsdag kveld, men reddet Kristian Fardal Opseths straffespark i 1. omgang.

– Håpte at det kunne snu kampen

Folk hadde knapt rukket å sette seg på tribunen før Sarpsborg scoret 57 sekunder ut i kampen, og inn mot pause sto det 0–3 på Ågotnes.

Så fikk Sarpsborg og Kristian Fardal Opseth straffespark, men det ble reddet av keeper Borger Thomas, som håpte at det kunne bli et vendepunkt i kampen.

– Jeg håpte at det kunne være med på å snu kampen, og det hadde vært veldig gøy om det gjorde det, men det ble ikke sånn i dag, sier 26-åringen, som ikke legger skjul på at det var gøy å redde skuddet fra 11-metersmerket.

– Jeg tar alltid med meg strafferedninger. Det er omtrent som å score for en keeper, det.

Knarvik er full av lovord om keeperen sin, til tross for at han slapp inn fem mål i cupkampen.

– Borger er en veldig god keeper, og jeg forventet egentlig at han skulle kunne klare å redde straffesparket. Og det kunne vært med på å forandre kampbildet, men det var «not meant to be», konstaterer hovedtreneren.

Kristian Fardal Opseth fikk gjøre som han ville og scoret tre mål på Ågotnes onsdag kveld.

– Surt å ryke ut

Men det ble til slutt 0–5 på Ågotnes, noe som betyr at det ikke blir noe cupeventyr for Øygarden utover våren når resten av sluttspillet skal spilles.

– Cupen er en liten gulrot og vi visste at vi hadde muligheten i dag, så det er surt å ryke ut. Vi får prøve igjen neste år, sier Øygardens sisteskanse.

Knarvik legger ikke skjul på at de hadde et håp om å ta seg videre til fjerde runde av cupen.

– Vi hadde et håp om avansement til fjerde runde, og at vi skulle få spille i cupen til våren og bruke det som en gulrot i førsesongen, forteller han, og fortsetter:

– Men så var det vel som forventet at vi røk ut i dag. Jeg liker ikke å tape med så store siffer som 0–5, og jeg hadde håpt at vi skulle være nærmere, men det var god læring å ta med seg videre, konkluderer Knarvik.

Hat-trick for Opseth

Anton Salétros sendte bortelaget i ledelsen etter 57 sekunder, og midtveis i 1. omgang satte Kristian Fardal Opseth ballen mellom bena til hjemmelagets sisteskanse. Drøye ti minutter senere økte sistnevnte til 3–0 for bortelaget.

Like før pause fikk bortelaget straffespark og mulighet til å øke til 4–0, men Borger Thomas gjettet riktig og avverget mål imot.

Men ti minutter ut i 2. omgang fikk Opseth hat-tricket sitt da han chippet ballen over Thomas og i mål.

Og som om ikke det var nok, satte Ole-Jørgen Halvorsen ballen i mål tre minutter senere.

Øygarden lå altså under 0–5 før timen var spilt på Ågotnes, og klarte aldri å komme tilbake i kampen. Dermed må Tommy Knarvik og co. legge cupdrømmen på is frem til neste år.