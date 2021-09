Øygardens cupeventyr stoppet med braktap på Ågotnes

En cupbombe lå i luften på Ågotnes før kampstart, men Sarpsborg 08 sørget for at den forble udetonert.

Kristian Fardal Opseth fikk gjøre som han ville og scoret tre mål på Ågotnes onsdag kveld.

Forholdene lå til rette for en ekte cupbombe på Ågotnes onsdag kveld.

Gresset var vått og været var surt, noe som burde passe Øygarden FK fra det ytterste Vestlandet bedre enn Sarpsborg 08 fra solfylte og lune Østfold.

– Jeg har en følelse av at det kan smelle litt der, sa BT-kommentator før kampstart om en potensiell cupbombe i oppgjøret mellom Øygarden og Sarpsborg.

Men cupdrømmen fikk en ripe i lakken allerede 57 sekunder ut i oppgjøret. Bortelaget skar gjennom Øygarden som en kniv i varmt smør, og alene med keeper gjorde Anton Salétros ingen feil.

Fakta Øygarden FK - Sarpsborg 08 0–5 (0–3) Cupen, 3. runde, Ågotnes gress Mål: 0–1 Anton Salétros (1. min), 0–2 Kristian Fardal Opseth (24. min), 0–3 Opseth (37. min), 0–4 Opseth (56. min), 0–5 Ole Jørgen Halvorsen (59. min) Gult kort: Fabian Rimestad (Øygarden), Adrian Solberg (Øygarden) Øygarden (3–5–2): Borger Thomas – Fabian Rimestad, Adrian Solberg, Fredrik Flo (Knut Haga fra 46. min) – Eirik Moldenes, Anders Nord (Joacim Edvardsen fra 79. min), Andreas Fantoft, Mats Thornes (Julian Sandbakk fra 80. min), Eivind Helgesen (Sebastian Brudvik fra 46. min) – Henrik Andersen (Mathias Sundberg fra 64. min), Markus Eiane Vis mer

Borger Thomas måtte hente fem baller ut av nettet onsdag kveld, men reddet Kristian Fardal Opseths straffespark i 1. omgang.

Opseth-dobbel

Tommy Knarviks mannskap klarte å komme til flere farlige dødballer og innlegg, men hjemmelaget slet skikkelig med å skape spesielt store sjanser.

Mens Øygarden manglet det siste lille ekstra inne på bortelagets banehalvdel, var Lars Bohinens menn raske og effektive da de kontret på det våte Ågotnes-gresset.

Og midtveis i 1. omgang doblet bortelaget ledelsen. Kraftspissen Kristian Fardal Opseth var sterk da han mottok ballen med en mann i ryggen, skaffet seg meteren han trengte, og satte ballen mellom bena til hjemmelagets sisteskanse.

Vondt skulle bli til verre for Øygarden i førsteomgangen.

Opseth dro av Øygarden-kaptein Fredrik Flo inne i hjemmelagets 16-meter, og satte ballen kontant i lengste hjørne.

Fem før timen var spilt

Nevnte Opseth fikk tidenes sjanse til å få med seg et hat-trick fra onsdagens cupkamp da Sarpsborg fikk straffespark drøye fem minutter før pause.

Men Øygarden-keeper Borger Thomas gjettet riktig, reddet spissens forsøk fra 11-meteren og var hjemmelagets eneste lyspunkt i førsteomgangen på Ågotnes.

Men ti minutter ut i 2. omgang fikk Opseth hat-tricket sitt. Han fikk servert ballen på sølvfat av Adrian Solberg, og chippet ballen lekkert over keeper og i mål.

Og som om ikke det var nok, satte Ole-Jørgen Halvorsen ballen i mål tre minutter senere.

Øygarden lå altså under 0–5 før timen var spilt på Ågotnes, og klarte aldri å komme tilbake i kampen. Dermed må Tommy Knarvik og co. legge cupdrømmen på is frem til neste år.