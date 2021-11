Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NFF deltar i debatten.

KLAR MELDING: Ståle Solbakken fra VM-kvalifiseringens siste kamp mot Nederland på De Kuip i forrige uke.

24. nov. 2021 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er tragisk. Det er et av mange punkter man har vært bekymret for; det å komme ned og ha full pressefrihet, sier den norske landslagssjefen til VG.

Han har oppholdt seg i Danmark etter at 0–2-nederlaget for Nederland i forrige uke slo bommen ned for norsk deltagelse i det omstridte fotball-VM med start om ett år.

Sent tirsdag kveld kom det frem at et NRK-team på to journalister ble arrestert på reportasjereise hos VMs vertsnasjon. Qatarske myndigheter sier de ble arrestert for å filme på privat område.

– Hvis Norge hadde spilt seg til VM nå, eller vært i play-off-spillet (i mars neste år), hadde du tenkt annerledes om å være med etter dette?

– Jeg tror dette hadde blitt revurdert i Norge hele veien. Hvis du tar bort Qatar, men at det dreier seg om VM i Russland, OL i Russland, om OL som kommer til Kina og har vært i Kina: Det er overordnet samfunnsmessig spørsmål. Idrett er og blir politikk. Men idrett er også en arena der man kan prøve å møtes, få ulike mennesker sammen, uten våpen. Det er naiv tankegang, men hvor skal vi ellers møtes? For meg er det veldig komplisert. Jeg har ikke ett vondt ord å si om noen som mener at vi aldri burde gjort annet enn å boikotte. Men det er lett å si når du er på den siden, svarer Ståle Solbakken.

– Når Qatar gjør det her, betyr det at dialoglinjen NFF har valgt, ikke har nok effekt?

– På den ene siden, kan du si at dialoglinjen ikke har nok effekt. Det har ikke påvirket qatarske myndigheter nok. Men det har mer med at England, Tyskland, Brasil, Argentina – de store – hvis de hadde «trøkt» på på samme måte som NFF og Norge har gjort, ville det fått mye større effekt. Så får vi håpe at det kommer. Du kan ikke si at den (dialoglinjen) har hatt en ønsket effekt, men jeg vil heller ikke si at den ikke har hatt noen effekt. Det vet vi, og det har jeg fått bekreftet gjennom Amnesty, mener Solbakken, som fra første dag som landslagssjef markerte seg i Qatar-spørsmålet.

I juni sa flertallet av 489 representanter fra hele Fotball-Norge nei til å boikotte VM. Det skjedde på det ekstraordinære forbundstinget (norsk fotballs generalforsamling).

Selv om Solbakken etterlyser at større fotballnasjoner kommer på banen, mener han også at norske myndigheter og norsk næringsliv kan være tydeligere.

– Norge er det eneste landet som har hatt avstemning og eneste landet som har hatt diskusjoner. Der har spillergruppen til de grader har involvert. Da hadde vi tapt 0-3 mot Tyrkia, og hadde siste taktikkmøte i Montenegro, stilte Mats Møller Dæhli, Martin Ødegaard og Kristoffer Ajer opp og svarte på spørsmål fra Norsk Supporterallianse i en halvtime. Spillergruppen har vært veldig bevisste på å sette seg inn i dette og forstått alle parter. Det har NFF også. NFF har gjort mer enn noe annet fotballforbund, sier landslagssjefen.

Les også Idrettspresidenten angrer ikke på Qatar-strategi

Han ser riktignok en økning i omtalen hos internasjonal media av Qatar-VM.

– Det som er bra oppe i alt som er dårlig: Det er tragisk for NRK-journalistene at de har fått en sånn opplevelse, og ingen skal lide for at det blir oppmerksomhet rundt det, men da blir det oppmerksomhet rundt det.

– Leser du internasjonale medier nå, begynner fokuset å bli sterkere. En avis som Daily Mail, som kanskje ikke er mediet du velger om du bare skal lese en avis i verden hver dag, har begynt å sette større fokus siden Beckham har trampet inn i det med alt han har, påpeker Solbakken.

Han viser også dekningen i danske Ekstra Bladet og svenske TV 4.

– Intervjuet som Olof Lundh i Sverige gjorde med en Qatar-boss, der det kommer frem mye, og det med Peter Schmeichel. Det står frem med det som er litt av problemet i fotball. Schmeichel bommer så kraftig med at dette er «bare er fotball». Nei, det er ikke bare fotball. Der bommer Schmeichel «bigtime», sier den norske treneren om den danske keeperhelten fra 1990-tallet.

– Hva synes du om at tunge internasjonale fotballnavn som Schmeichel og David Beckham bidrar som ambassadører?

– Det er pinlig. Det er som gjør at du får et slag tilbake. At det blir litt latterlig. Det er et stort anliggende for politikk, næringsliv, regjeringer over den ganske verden.

– Tenker du å dra til VM som landslagssjef?

– Et supergodt spørsmål. Jeg har ikke tenkt på så mye ennå, siden jeg har hatt nok med å fordøye. Sannsynligvis håper du at du kunne reist dit som en stolt observatør og følt at forholdene hadde blitt radikalt forbedret, slik intensjonen var. Så kan ikke jeg ikke sitte og si at hvis vi hadde kvalifisert oss, så reiser vi, og hvis vi ikke kvalifiserer oss, så reiser vi ikke. Det er hykleri. Jeg synes det er ekstremt vanskelig, svarer Solbakken.

Norges Fotballforbund har varslet et Qatar-besøk kommende måned. Der skal ikke Solbakken være med.

– Det du savner, er at kanonene kommer på banen. Det som er problemet med fotballen i dag, er den «røra» av bindinger og konstellasjoner i de store organisasjonene. Vi vet at vi har trykket hardt på FIFA, og hvis vi kan få med flere og flere, og at de store, tunge kommer banen. Men det å bli helt vekk og ikke ha innpass på noe, er et vanskelig scenario, sier Solbakken.

Han hevder han forstår dem som sier at Norge burde boikottet VM.

– Så må det ikke bli sånn at NFF er en syndebukk. Hvis du spør Egenes i Amnesty om hva landslaget har gjort, tror jeg han er fornøyd og at vi har gått foran. Om det har hjulpet? Sannsynligvis altfor lite, men har vi fått i gang noen små bevegelser? Ja, det har vi gjort, fastslår Solbakken.