Stor guide: Slik løser eksperten det store Fantasy-dilemmaet

Er du i villrede før Premier League-start? Fantasy-guru Jonas Bergh-Johnsen deler sine tips, inkludert om han tør å gå for Erling Braut Haaland fra start.

Bør Erling Braut Haaland inn på laget ditt?

31. juli 2022 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

Snart er ventetiden over. Endelig starter en ny sesong av Premier League. 6. august er det klart for åpningsrunden. For de som også er interessert i Fantasy Premier League, gjelder det nå å finne frem sin indre manager.

Er du ivrig etter å gjøre det bra i årets sesong, men synes det er vanskelig å velge spillere i et hav av muligheter?