Marerittstarten fortsetter for Riises Avaldsnes – tredje strake tap

(Avaldsnes– Arna-Bjørnar 0–3) John Arne Riises Avaldsnes fikk det nok en gang tøft da de fikk besøk av Arna-Bjørnar. Etter tre kamper står de med null poeng, null scorede mål og elleve baklengsmål.

3. apr. 2022 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med åtte mål i minus fra de to første kampene, skulle Avaldsnes få besøk av bergenserne fra Arna-Bjørnar. Det tok ikke mer enn 18 minutter før Riise & co. igjen lå under.

Madeleine Veivåg slo en nydelig pasning i bakrom til Miljana Ivanovic, som dro seg forbi og trillet inn ledermålet.

Seks minutter senere fikk gjestene en corner, som ble slått rett i mål av Marte Hjelmhaug. Ti minutter før pausen satte Ivanovic inn sitt andre for dagen, og dermed måtte Avaldsnes gå i garderoben med tre baklengsmål.

I den andre omgangen ble det ingen mål, og Arna-Bjørnar vant med det 3–0 på Haugalandet. Tapet gjør at Avaldsnes ligger helt sist på tabellen med null poeng og en negativ målforskjell på elleve mål etter tre kamper.

0–11: Etter tredjerunde i toppserien står John Arne Riise og Avaldsnes med tre tap og 0–11 i målforskjell.

Avaldsnes åpnet sesongen med et ydmykende 6–0-tap borte mot Rosenborg i seriepremieren. Kamp to endte også i tap da de fikk besøk av Lillestrøm, som vant 2–0.

– Når du har et såpass ungt lag og taper 6–0 første kamp er det lett for unge lag å falle sammen, så i dag var det godt å se at de mentalt var på plass. De tok store steg og det var flere som hevet seg flere mil fra forrige helg, sa Riise til NRK etter tapet mot Lillestrøm.

Før sesongen ble systemet i Toppserien lagt om, slik at sesongen avsluttes med forskjellige sluttspill. Da skal lagene som ender topp fire skulle sluttspill mot hverandre, mens lagene som ender på 5. til 10. plass og de to beste lagene i 1. divisjon møtes i et annet sluttspill.

Fakta Kampfakta, Toppserien: Fotball Toppserien kvinner søndag, 3. runde: Vålerenga – Røa 3–0 Stabæk – Lyn 1–1 Avaldsnes – Arna-Bjørnar 0–3 Lillestrøm – Brann 0–1 Rosenborg – Kolbotn 2–0 Vis mer

Vålerenga ligger på annenplass i ligaen da de vant 3–0 over Røa etter mål av Rikke Nygard, Agnete Nielsen og Runa Lillegård. Oslo-klubben er likt på poeng med Rosenborg, men med to mål mindre.

Brann beholder førsteplassen, etter at de gikk seirende ut av toppoppgjøret mot LSK Kvinner. Marit Bratberg Lund ble matchvinner for Brann etter å ha scoret på straffe i kampens 85. minutt.

Rosenborg sikret seg en komfortabel seier hjemme mot Kolbotn, hvor stillingen endte 2–0 etter mål av Selma Sol Magnusdottir og Synne Brønstad.

Kampen mellom Stabæk og Lyn endte 1–1. Gjestene tok en tidlig ledelse da Anna Aahjem ble spilt gjennom og løp fra Stabæk-forsvaret. Dermed var hun plutselig alene med keeper og chippet ballen over Sunniva Skoglund i Stabæk-målet. Rett etter pausen utlignet Zara Jönsson for vertene.