Mourinho slakter kunstgress: – En helt annen idrett

BODØ/OSLO (VG) José Mourinho (59) og Roma har ankommet Bodø, men det italienske laget vil bruke så lite tid som overhodet mulig inne på Aspmyra.

IKKE BEGEISTRET: José Mourinho er en klar motstander av kunstgress.

6. apr. 2022

– Å være én dag på en dårlig bane er bedre enn å være to dager. Det handler ikke om å tilpasse seg, men hvis du kun kan være én dag (på en dårlig bane), så er du kun én dag og så kommer du deg vekk, sier José Mourinho under sitt andre besøk i Bodø.

Roma følger den samme oppskriften som forrige gang, ved å ankomme sent kvelden før kamp, droppe trening og kun gjennomføre den obligatoriske kvarter lange tuslerunden på Aspmyra.

Forrige gang endte de med å bli sendt hjem med sifrene 6–1 i favør Bodø/Glimt i fjor høst. Da kalte han kunstgresset «skammelig» – et budskap han gjentok dagen før den første av to kvartfinalekamper i Conference League.

– Fotball skal spilles på naturgress. Ikke kunstgress. Det er en annen idrett. En helt annen idrett, sier Mourinho.

UJEVNT: Slik ser den ene linjen langsiden på Aspmyra ut før Roma kommer på besøk.

Landslagssjef Ståle Solbakken har nylig tatt til orde for at norsk fotball er nødt til å ha flere gressbaner, og har tydeligvis fått seg en portugisisk meningsfelle.

– Jeg forstår at været er utfordrende, men selv banen vår er i perioder ikke god. Vi ønsker bare at best mulig fotball skal spilles, sier Mourinho – og fortsetter:

– Flere av oss klager på det. Vi er er ikke glade for det, men det er ingen unnskyldning. Været er som det er og banen er som den er. Vi har to kamper for å ta oss til semifinalen.

Portugiseren virket i ålreit humør og var på vei bort for å signere autografer og ta selfies, da en flyvende snøball fikk ham til å skifte retning:

– Vi må respektere Bodø som et lag, for de er et godt lag. De spilte mot oss på naturgress og spilte bra. Jeg synes de var heldige i den kampen, for det var to klare straffer for oss som ikke ble gitt, men de kom til Roma og spilte veldig bra, sier Mourinho.

Roma-manageren forklarte høstens stortap med laget de stilte, og at flere av dem nå ikke lenger er med klubben til Nord-Norge. Også hos Bodø/Glimt har flere spillere forsvunnet: Erik Botheim, Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Marius Lode har alle forlatt klubben, mens Ola Solbakken er syk og usikker til torsdagens kamp.

– Jeg tror de er det samme. De har byttet noen spillere, men måten laget tenker fotball på og måten de spiller på, er den samme. Spillerne som har kommet inn er ikke så ulike. Når du ser på dynamikken i laget, så ser du at dynamikken er veldig, veldig lik. De er det samme laget. De er i god form. Jeg tror de kommer til å være like gode som tidligere. Jeg tror vi kommer til å være mye bedre enn tidligere, og jeg håper det vil gjøre en forskjell for oss.

FIKK BANK: Bodø/Glimt vant 6–1 mot Roma i høst.

En spiller som var helt sentral for Glimt i de to kampene mot Roma, var nevnte Ola Solbakken. Vingen har i forkant av kampen mot Roma blitt koblet til nettopp den italienske storklubben.

– Jeg er ikke interessert i noen. Jeg er interessert i kampen i morgen. Jeg snakker ikke om de individuelle spillerne, spesielt spillere som er i andre lag. Jeg ser på Bodø som et lag. Selvsagt analyserer vi de individuelle spillerne, og Bodø har mange gode spillere, sier Mourinho på VGs spørsmål om Solbakken.