Norges kaptein i knipe – på grunn av Ukraina-krigen

Under krigen har sanksjoner rammet fotballgiganten Chelsea hardt. Nå er Maren Mjeldes fremtid usikker. – Jeg har fått beskjed om å holde meg rolig.

Sanksjoner mot eier Roman Abramovitsj har store konsekvenser for Chelsea. Det rammer blant andre Norge-kaptein Maren Mjelde.

Nå nettopp

Juni 2003 er blitt beskrevet som et vendepunkt for engelsk fotball. Da kjøpte den russiske oligarken Roman Abramovitsj Chelsea. Det startet en storhetstid for klubben.

Snart 20 år senere kjemper Chelsea, som vanlig, i toppen både på herre- og kvinnesiden. Søndag tok både herrelaget og kvinnelaget seg til finalen av FA-cupen.