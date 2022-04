Forberedt på å miste Aalesund-profiler: – Blir ikke lett

Det er så stor interesse for Aalesund-profilene Sigurd Haugen (24) og Isak Määttä (20) at trener Lars Arne Nilsen frykter begge forsvinner i sommer.

HODEBRY: Aalesund-trener Lars Arne Nilsen, her sammen med Discovery-ekspert Christian Gauseth (t.v.), frykter han snart må erstatte formspillerne Sigurd Haugen (øverst til høyre) og Isak Määttä.

32 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter 3–2-seieren mot Odd på lørdag hvor både Haugen og Määttä hadde vesentlige bidrag, innrømmer Aalesund-treneren at det nå handler om å ta så mange poeng som mulig før overgangsvinduet åpner igjen.

– Vi får skaffe oss nok poeng slik at vi har noe å gå på hvis de skulle forsvinne. Dette er spillere som vil bli vanskelig å erstatte. Det blir ikke lett, men sånn er «gamet», sier Lars Arne Nilsen til VG.

Etter en sterk sesongstart med syv poeng på fire seriekamper gjenstår 12 runder før overgangsvinduet åpner igjen her hjemme 1. august.

– En av de råeste

Sigurd Haugen var involvert i alle tre målene mot Odd – uten at det overrasker Lars Arne Nilsen.

– Han bøttet inn mål i hele vinter. Nå scorer han ett og legger opp til to. Sigurd har alltid hatt en enorm kraft. Det handler om presspillet og pasningsstoltheten. Han kan presse i 90 minutter uten å stoppe. Det har vært en dimensjon han har manglet litt. Nå har vi fått frem en klassespiss, fastslår Nilsen.

Han skjønner godt at mange følger 24-åringen i sesongstarten.

– Gode spisser er alltid attraktive. Han er kanskje en av de råeste i Eliteserien akkurat nå.

BORTETRIUMF: Keeper Sten Grytebust og Aalesund-spillerne jubler etter 3–2-seieren borte mot Odd på lørdag.

Den omskolerte venstrebacken Isak Määttä har også imponert.

– Han har sett vanvittig god ut. Det er stor interesse for han også. Selv om vi gjerne vil beholde begge så vil vi jo inn i den bærekraftige måten å drive fotball på. Da er jo spillersalg en del av fotballen, sier Lars Arne Nilsen.

– Langt nede

Sist Aalesund var i Eliteserien, i 2020, satte sunnmøringene to tvilsomme rekorder: dårligst poengfangst i 30-kamper-serien med 11 poeng og flest innslupne mål, 85. Nilsen tok over Aalesund i slutten av august den sesongen alt gikk galt.

– Det skal ikke skje igjen – og det synes jeg er artigst med dette – for vi har jobbet knallhardt i to år. Vi var så langt nede som det går an å komme etter det nedrykket. At vi greide å snu det såpass kjapt og komme oss opp igjen – og ser ut til å være konkurransedyktig igjen – har vært viktig. Nå kan vi reise rundt og vite at vi kan vinne fotballkamper i Eliteserien. Det er utrolig artig, fastslår Aalesund-treneren.

PS! Nå venter ytterligere to bortekamper for Aalesund (Lillestrøm 28. april, HamKam 8. mai).