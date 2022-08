Bodø/Glimts Champions League-drøm knust etter ellevilt drama

ZAGREB (Aftenposten): Bodø/Glimt var én kamp unna å bli første norske lag i Champions League-gruppespill siden Rosenborg i 2007. En dramatisk kamp i Kroatia endte i enorm skuffelse.

Albert Grønbæk kom inn og ga Glimt en vei tilbake i kampen, men han og resten av laget deppet da Mateu Lahoz blåste sluttsignalet.

24. aug. 2022

Dinamo Zagreb - Bodø/Glimt 4–1, 4–2 sammenlagt

Bodø/Glimt fikk en tøff kveld i Zagreb. Kjetil Knutsens mannskap lå under 0–2 lenge.

Glimts nysignering Albert Grønbæk svarte i annenomgang. Med 2–2 sammenlagt ble det ekstraomganger.

De ble ekstremt nervepirrende. På tampen av den andre avgjorde Josip Drmic og Petar Bockaj for Zagreb. Ekstatiske hjemmefans skylte ølglassene nedover tirbuneradene i vill glede. Heltene deres hoppet foran veggen med supportere.

Glimt-spillerne sank ned på kne.

De var så nær. Nå går det minst enda ett år før Norge igjen har et lag i verdens gjeveste klubbturnering.

– Det var nesten, men nesten er ikke godt nok, oppsummerte trener Kjetil Knutsen overfor TV 2 etter kampslutt.

Med tap går Bodø/Glimt rett inn i Europa League-gruppespillet. Der kan de også få noen attraktive motstandere, men de neste dagene føles nok det som et plaster på såret.

Tidlig baklengs

Glimt stilte med nøyaktig samme startellever som da de vant 1–0 i det første oppgjøret forrige tirsdag. Da var best i store deler av kampen, men fant aldri det ekstra målet som ville roet nervene før returen.

Zagreb-trener Ante Cacic gjorde flere endringer. Vertene stilte i en mer offensiv utgave enn hva de gjorde på Aspmyra. Den kvikke angriperen Bruno Petkovic skapte trøbbel da han kom innpå sist. Onsdag kveld startet han.

Bak det ene målet sto de mest hardbarkede hjemmesupporterne av de rundt 20.000 kroatene som hadde møtt opp. På forhånd ble det snakket mye om at Glimt kom til en klassisk «heksegryte». Da lagene stilte seg opp før Champions League-hymnen, kokte det.

Men: Glimt har spilte tøffe bortekamper før, blant annet på Stadio Olimpico i Roma. Sånn sett var ikke atmosfæren på Stadion Maksimir noe nytt.

Å komme seg helskinnet gjennom det første kvarteret beskrives ofte som en nøkkel i slike kamper. For Glimt raknet det allerede etter tre og et halvt minutt. Begge stopperkollegene Marius Høibråten og Isak Helstad Amundsen gikk i samme duell etter et langt oppspill.

Begge bommet. Zagreb satte fart og Mislav Orsic kunne dra seg innover og avslutte. Det første forsøket ble blokkert, men det andre ekspederte han opp i nettaket bak Nikita Haikin.

En marerittstart for Glimt.

Perlescoring

Zagreb var som forvandlet, sammenlignet med det første oppgjøret. Både intensiteten i gjenvinningsspillet og balltempoet var vesentlig høyere. Glimt fikk mye å tenke på. Kroatene kjørte kampen. Kaptein Arijan Ademi satte ballen i tverrliggeren fra 16 meter. Det skulle bli verre.

Et innlegg datt ned hos Petkovic. Ballen spratt opp etter mottaket hans, ryggen var mot mål, men spissen brassesparket ballen i mål.

Nok en gang eksploderte det på hjemmetribunen bak Haikin. 2–0. Glimt var i kjempetrøbbel. Kjetil Knutsen måtte finne på noe lurt i pausepraten.

– Vi slipper inn to helt horrible mål, sa Glimt-treneren etter kampen.

Bruno Petkovic’ scoring var vakker.

Glimt slo tilbake

Det var en bedre utgave av de norske seriemesterne som kom ut til de siste 45 minuttene. Amahl Pellegrino var mer involvert og skapte trøbbel fra sin venstrekant. Glimt styrte mer.

Etter 65 minutter gikk Høibråten til værs på en corner. Han var råsterk og vant duellen, men hodestøtet ble stoppet på streken av en Zagreb-forsvarer.

Tendensene var der. Ett mål var nok til i hvert fall å sikre ekstraomganger.

Så kom det.

Albert Grønbæk mottok ballen i rommet foran vertenes 16-meter. Han spilte opp på Runar Espefjord, fikk tilbake ballen og satte den i mål. Man kunne ikke høre de 70 tilreisende Glimt-supporterne, men på banen var jubelen åpenbar. Det er under to uker siden dansken signerte for klubben. Innhoppet i Zagreb var hans tredje i gult og sort.

En thriller

Nå var alt mulig. Kroatene virket slitne. Hjemmefansen fortsatte med sine rop, men de kom noen misfornøyde stønn også. Glimt hadde fått kontroll på kampen. Kunne de avgjøre den?

Nei, ikke i ordinær spilletid. Det ble ekstraomganger. Et desperat hjemmepublikum mante sine helter fremover i angrep. På sidelinjen var Kjetil Knutsen aktiv for Glimt.

Amahl Pellegrino fikk en kjempemulighet da Saltnes fant ham på bakerste, men headet utenfor.

Så raknet det for Glimt. Drmic snappet opp ballen, etter at en lagkamerat kom gjennom. Han var kald og satte ballen i nettet. Like etterpå punkterte Bockaj dramaet da Glimt kastet alt fremover i desperat jakt på utligning.

– I annenomgangen får vi momentum. Da er de helt tomme. Vi får 1–2 og bør gå for 2–2 mens vi har krefter til det. Dessverre går folk tomme. Vi må gjøre for mange bytter. Da skjønner ikke vi hvordan vi skal være best, sa Knutsen til TV 2.

Molde og Rosenborg er fortsatt de eneste norske lagene som har spilt Champions League. Det er 15 år siden sistnevnte var i gruppespillet.

Ventetiden fortsetter for Bodø/Glimt - og resten av Fotball-Norge.