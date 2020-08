Molde-talentet belønnes med landslagsuttak: – Stolt

Marcus Holmgren Pedersen (20) ble for første gang tatt ut i Norges U21-tropp mandag formiddag. Han legger ikke skjul på at det gjør ham stolt.

Nå nettopp

MOLDE: MFK-backen har vært blant årets kometer hittil i Eliteserien, og sammen med Henry Wingo har han imponert stort på høyrebackplassen i Kristoffer Haraldseids skadefravær.

Finnmarkingen har tidligere ymtet frampå at han har hatt et håp om at den sterke sommeren skal betale seg i form av hans første uttak på U21-landslaget.