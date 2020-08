Lokal målkonge klar for ny klubb

Alexander Dang (30) er klar for Egersund.

Alexander Dang bøttet inn mål for Nest-Sotra fra 2017–2019. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

28. aug. 2020 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Det bekrefter rogalandsklubben på sitt nettsted.

Spissen har kun startet én kamp for Jerv i 1. divisjon i år, og lånes ut til den hardtsatsende 2.-divisjonsklubben Egersund på en avtale ut 2021-sesongen.

– En sterk signering for oss. Dette er en spiller som har levert mål på løpende bånd i alle divisjoner han har spilt. Han vil utvilsomt være en forsterkning for oss, sier EIK-trener Ojan Bijan til klubbens nettsted.

Egersund var tippet i toppen, men har skuffet så langt. De ligger på 9.-plass etter syv kamper.

Lørdag skal EIK møte Sotra på bortebane, men den kampen går uten Dang. 30-åringen blir spilleklar først når overgangsvinduet åpner 8. september.

Fakta Kamper / mål: Hovding: 33 / 31 Vadmyra: 27 / 32 Sotra: 56 / 85 Nest-Sotra: 78 / 44 Jerv: 19 / 3 Totalt: 195 mål på 213 kamper Kilde: Fotball.no Vis mer

Bom stopp

21. august 2019. Det var sist Dang hørte lyden av nettsus etter å ha vært sist på ballen i en tellende kamp. Det er over ett år siden.

Målkongen fra Bergen har bøttet inn mål for Vadmyra, Hovding og Sotra i lavere divisjoner.

I 2017 ble han hentet til Nest-Sotra, hvor sukesessen fortsatte. Etter å ha imponert i havgapet vest for Bergen, søkte han nye utfordringer i fjor sommer.

Turen gikk til videre til divisjonskollega Jerv. På de tre første kampene for Grimstad-klubben ble det tre mål. Så sa det bom stopp.

– Tøff konkurranse

Etter at Dang kom til Jerv, har laget forsterket seg med to solide angripere i Pibe og Diego Campos. I år er det blitt knapt med spilletid for storscoreren.

– Alexander kom inn og var et ordentlig løft for oss de første månedene, men så hadde han en vanskelig periode hvor han slet med skader. Nå har han kommet seg tilbake og trent bra over tid. Han er i veldig god form, men det er tøff konkurranse om plassene, sa Jerv-trener Arne Sandstø til Bergens Tidende i forrige uke.

– For oss som klubb var det riktig å gi Dang muligheten til å komme et sted hvor han får spilletid, selvtillit og muligheter for å finne frem sine goalgetteregenskaper. Og satsende EIK vil være en god arena for å gjenskape dette, sier daglig leder i Jerv, Trond Christoffersen, til klubbens nettsted.