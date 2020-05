Sportslig ansvarlig i TIL-styret, Lars Espejord, som sammen med Tore Rismo og Kristian Høydal leder jakten på ny TIL-trener, forteller at de nå har nedfelt hvilke kriterier de har satt når de nå jobber for å finnes klubbens nye trener.

Det skjer etter et møte for en ukes tid siden da et 20-talls fotballfolk i Tromsø ble spurt om å komme med innspill til hvordan TIL skal finne seg selv, og kriteriene for hva TIL skal være når de jakter ny hovedtrener.