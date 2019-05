Historiske City herjet i FA Cup-finalen – første laget til å ta «den engelske trippelen»

Manchester City-Watford 6–0:

Manchester City er det første herrelaget i historien til å vinne «den engelske trippelen», etter at de slo Watford 6–0 i FA Cupfinalen.

– De feier over Watford. Pep ser nesten brydd ut, sa Viasat-kommentator Morten Langli idet Raheem Sterling satte inn kampens siste mål på Wembley.

Og City-sjefen så nettopp brydd ut og gjemte ansiktet i hendene.

Aldri før har et herrelag vunnet Premier League, Ligacupen og FA Cupen i en og samme sesong.

– Det har vært klasseforskjell fra første spark på ballen, sa Langli.

– Propagandafotball. Kvalitet fra A til Å, supplerte ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Watford kunne ledet

City startet kampen med å dominere ballbesittelsen, som vi er så vant med å se Guardiolas lag. Men det var underdog Watford som fikk den aller første store sjansen i kampen.

Etter ti minutter spilte Citys venstreback, Oleksandr Zinchenko vekk ballen, og Watford vartet opp med en kontring tatt rett ut av læreboken. Abdoulaye Doucouré spilte frem Deulofeu på høyrekanten. Spanjolen slo en nydelig pasning inn i midten til Roberto Pereyra, men Watfords nummer 37 klarte ikke å score alene med Ederson, som vartet opp med en strålende beinparade.

Fikk du med deg Hegerberg-dominansen og? Hegerberg ble historisk i Champions League-finalen: Scoret hat trick før pause

På tross av stort ballinnehav slet City med å åpne opp Watford-forsvaret den første halvdelen av første omgang. Og etter 22 minutter ropte Watford på straffe.

DAVID KLEIN / REUTERS

Pereyra skled inne i Citys 16-meter, men klarte å spille ballen videre til Doucoure, som avsluttet med venstrebeinet. Skuddet gikk rett opp i Vincent Kompanys høyre arm, før City fikk klarert. Doucoure stormet rett opp til dommer Kevin Friend, men både han og VAR-rommet vinket situasjonen videre.

City-dominansen startet

Men like før halvtimen var spilt på Wembley skulle det endelig stemme for Manchester City.

Blåtrøyene stjal ballen på Watfords banehalvdel. Sterling satt fart mot Watford-forsvaret, før skuddet hans ble blokkert. Watfords høyreback, Kiko Femina, klarerte ballen med hodet, men glemte så å passe på David Silva bak seg. Sterling headet ballen tilbake mot Silva, som banket ballen i det lengste hjørnet på halv volley.

DAVID KLEIN / REUTERS

Jesus doblet

Drøye fem minutter før pause doblet de nybakte Premier League-mesterne ledelsen i FA Cup-finalen.

Bernardo Silva vartet opp med en utsøkt gjennombruddspasning som åpnet opp hele Watford-forsvaret. Gabriel Jesus, som fikk en sjelden sjanse fra start istedenfor Sergio Agüero, snek seg bak Femina på bakerste stolpe, og pirket ballen i mål forbi en utrusende Gomes.

Leken De Bruyne

Da timen var spilt på Englands nasjonalarena smalt det igjen.

Først fikk Delefeu sjansen alene med Ederson, men kantspilleren misbrukte sjansen til å redusere for Watford.

Kun to minutter senere kontret City, der innbytter Kevin De Bruyne fikk introdusert seg for alvor. Sterling stusset ballen gjennom til Jesus, som spilte De Bruyne alene med keeper. Belgieren dro en iskald skuddfinte og sendte Gomes ned på rumpa, før han trillet ballen i det åpne målet.

DAVID KLEIN / REUTERS

Etter 68 minutter fikk Jesus æren av å score sitt andre mål for kvelden. Watford-forsvaret slo sprekker, og De Bruyne spilte Jesus alene med keeper etter en lekker gjennombruddspasning. Brasilianeren fikk en enkel jobb med å score alene med en utspilt Gomes.

Etter 81 minutter var det Raheem Sterling sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Den engelske landslagsspilleren scoret fra kort hold etter et godt innlegg av Bernardo Silva.

Seks minutter senere scoret Sterling Citys mål nummer seks i kampen. Kantspilleren scoret etter et godt innlegg av Kevin De Bruyne.

– Holder et ekstremt høyt nivå

Citys dominanse gikk ikke forbi i stillhet. Langli og Tjærnås var svært imponert over blåtrøyene da de kommenterte kampen på Viasport.

– De holder et ekstremt høyt nivå i det de gjør på banen uke etter uke. Det er lett å like, selv om de kanskje har holdt på med noe papirarbeid som ikke har vært så bra, sa kommentator Langli under kampen.

Ekspertkommentator Tjærnås benyttet muligheten til å hylle trener Pep Guardiola.

Fakta: Kampfakta Manchester City – Watford 6-0 (2-0) Wembley 85.854 tilskuere Mål: 1-0 David Silva (26), 2-0 Raheem Sterling (38), 3-0 Kevin De Bruyne (61), 4-0 Gabriel Jesus (68), 5-0 Sterling (81), 6-0 Sterling (87). Dommer: Kevin Friend, England. Gult kort: Abdoulaye Doucouré (22), Kiko (80), Watford, David Silva (60), Manchester C.. Lagene: Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte, Oleksandr Zintsjenko – Bernardo Silva, Ilkay Gündogan (Leroy Sané fra 73.), David Silva (John Stones fra 79.) – Riyad Mahrez (Kevin De Bruyne fra 55.), Gabriel Jesus, Raheem Sterling. Watford (4-4-2): Heurelho Gomes – Kiko, Craig Cathcart, Adrian Mariappa, José Holebas – Will Hughes (Tom Cleverley fra 73.), Étienne Capoue, Abdoulaye Doucouré, Roberto Pereyra (Isaac Success fra 66.) – Troy Deeney, Gerard Deulofeu (Andre Gray fra 66.). (NTB)

– Han makter å gjøre det enda bedre fra sesong til sesong, sa Tjærnås om spanjolen.

TV 2-ekspert Petter Myhre mener FA Cupfinalen er et godt eksempel på avstanden i kvalitet på de beste og de på nedre halvdel i Premier League.

Speiler forskjellen mellom de aller beste og nedre halvdel i PL. Avstanden blir dessverre større og større. Kun perioder med mange kamper for topplagene og bare seriekamper for de andre kan utligne noe av forskjellen. — Petter Myhre (@Petter_Myhre) May 18, 2019

Et kvinnelag har også klart det samme. Arsenal vant nemlig alle de tre hjemlige turneringene, i tillegg til Champions League i 2006/07-sesongen.