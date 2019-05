Helt ute i kulden: Skadefri Bendtner ikke med til Lillestrøm

For da troppen til bortekampen mot Lillestrøm ble offentliggjort av Rosenborg lørdag, var det uten Nicklas Bendtners navn blant de 18 som skal til Åråsen.

Det kommer etter en uke der Bendtner har trent som normalt, og etter det Adresseavisen kjenner til er det ingen skade som gjør at Horneland har valgt å møte Lillestrøm uten Bendtner å spille på.

Adresseavisen vet at dansken ble observert på Værnes sammen med kjæresten fredag ettermiddag, og nå ser det ut til at han har fått en høyst uventet frihelg midt i sesongen.

Eksperter: – Definitivt ferdig i Rosenborg

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli mener vrakingen viser at Bendtners dager i Rosenborg-trøye er talte.

– Det bekrefter inntrykket fra sist kamp om at Horneland har gitt opp «prosjekt-Bendtner». Det tyder på at Bendtner er definitivt ferdig i Rosenborg, sier Løfaldli.

– Det Horneland gjør nå er et veldig tydelig signal til Bendtner og resten av troppen om hva som gjelder i Rosenborg nå. Det er ikke navn og meritter som gjelder, fortsetter han.

Bendtners kontrakt strekker seg ut sesongen. TV-2s fotballekspert Jesper Mathisen deler Løfaldlis syn på at Bendtner er ferdig i klubben, og tror Rosenborg nå ønsker å kvitte seg med dansken så fort som mulig.

– Men problemet til Rosenborg er at det er ikke så lett å bli kvitt Bendtner. Han har en høy lønn. At noen skal betale penger for han har jeg liten tro på, sier Mathisen.

I sommer ble Bendtner også vraket fra Åge Hareides VM-tropp.

– Jeg tror nok alt gikk i vasken da han ble skadet før VM. Det har egentlig bare vært surr etter det, sier Mathisen.

Vraket for Botheim

Horneland overrasket med laguttaket forrige søndag, da Erik Botheim ble foretrukket fra start i hjemmekampen mot Sarpsborg. Og da unggutten hadde løpt seg ferdig, var det Alexander Søderlund som ble kastet inn på topp.

Bendtner ble sittende iskald på benken.

Etter kampen gjorde han som han har hatt som vane denne sesongen, og forsvant ut bakveien uten å gå gjennom pressesonen, slik spillerne egentlig er pålagt å gjøre.

Mandag tok imidlertid dansken bladet fra munnen, og etterlyste et møte med treneren sin.

– Vet ikke årsaken

– Jeg skjønner ikke noe av vrakingen. Jeg er i god form, og arbeider hardt. Men jeg har ikke snakket med treneren, så jeg vet ikke årsaken til at jeg ikke får spille, sa Bendtner.

Da Adresseavisen møtte ham etter fredagens trening ønsket han ikke si noe mer foran Lillestrøm-kampen, mens Eirik Horneland var klar på at han mener han snakker nok med Rosenborgs desidert største profil.

– Jeg snakker med ham hver dag. Vi snakker i analysen, vi snakker i garderoben, gjennom coaching på feltet. Vi snakker individuelt, og vi snakker i fellesskap om et kollektivt tankegods, sa han.

Førstereis med

Nå kan han imidlertid belage seg på flere spørsmål om Bendtner, etter å ha droppet spissen fullstendig fra kamptroppen mot Lillestrøm.

Pål André Helland er tilbake i tropp, mens juniorspiller Sondre Skogen får reise med A-laget til Åråsen.

Troppen: André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Birger Meling, Tore Reginiussen, Djordje Denic, Mike Jensen, Pål-André Helland, Yann-Erik de Lanlay, Alexander Søderlund, Even Hovland, Gustav Valsvik, Arild Østbø, Marius Lundemo, Samuel Adegbenro, Erik Botheim, Emil Konradsen Ceide, Sondre Skogen, Mikael Tørset Johnsen