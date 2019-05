44-åringen trente Östersund fra 2010 til 2018 før han tok over Swansea.

Det ble med den ene sesongen i den walisiske klubben før ferden gikk over grensa og helt sør i England.

Swansea kom på 10.-plass i Championship sist sesong.

Potter erstatter sparkede Chris Hughton.

Hughton fikk sparken til tross for at han holdt Brighton oppe i Premier League i to sesonger på rad. Denne sesongen havnet Brighton på 17.-plass.