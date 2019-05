– Vi håper jo selvsagt å klare å score et mål eller to på dem. For oss er dette kun en bonuskamp, for spillerne er det selvsagt spennende å få møte en av Norges beste klubber i en kamp som betyr noe. Og vårt publikum skal vite at vi går for seier, sier BIL-trener René Skovdahl, før han smiler.

Brattvåg har et veldig tett program nå, med viktig seriekamp mot selveste Fredrikstad hjemme allerede lørdag.