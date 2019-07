Tre uker før seriestart ble det klart at TUIL fikk spille hjemmekampene sine på TUIL Arena denne sesongen, etter at TUIL AS godkjente et nytt lysanlegg til en prislapp på 13,5 millioner kroner skulle bygges.

Men dette lysanlegget rekker ikke å bli ferdig i tide for høstsesongen. Det betyr at TUIL må flytte oppgjørene mot Aalesund 20. oktober og Raufoss 2. november til Alfheim.