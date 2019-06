CANNES: Det er vanskelig å få det så mye større enn en VM-kamp mot vertsnasjonen Frankrike. Kveldskamp i sommervarme på den franske rivieraen, et utsolgt stadion med 35.000 tilskuere i Nice.

Det er hva alle fotballspillere drømmer om, og for Norge er det realiteten onsdag kveld. Landslagssjef Martin Sjögren ser ut til å gjøre én endring på laget som slo Nigeria lørdag. På den siste treningen før kampen var iallfall Karina Sævik inne på høyrekanten.

23-åringen fra Karmøy har seks ligamål på ni Kolbotn-kamper denne sesongen, men for det store publikum er hun nok likevel ganske ukjent. Da VM-troppen ble tatt ut, hadde hun bare fire landskamper.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Det er nok imidlertid mange flere som har fått med seg ett av målene hennes denne sesongen, enn de som egentlig vet hvem hun er. Scoringen mot Avaldsnes endte opp med å gå viralt på internett. Det var ikke uten grunn.

Kolbotns venstreback, Marit Bratberg Lund var ute ved sidelinjen, midt på egen banehalvdel. Hun banket ballen i bakrom mot Sævik, som brukte en berøring med venstrefoten til å få kontroll på ballen før den traff bakken.

Det neste hun gjorde, 25 meter fra mål, var å lobbe ballen med høyrefoten over keeperen som sto langt ute, også det uten at ballen var i bakken.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tok av på Instagram

– Senest i dag så jeg at det var lagt ut på en konto på Instagram med 20 millioner følgere, så da rant det jo inn med følgere også hos meg. Det har jo gått over stokk og stein. Det er jo ganske lenge siden nå, men det kommer opp igjen hele tiden, sa hun like før avreise til Frankrike.

Hun er naturligvis godt fornøyd med målet, men:

– Jeg har sagt at jeg ikke kan leve på det resten av sesongen.

– Er det typisk deg å score slike mål?

– Jeg har jo ikke scoret så mange som er i nærheten av det, men du skal jo ha ok teknikk for å klare det. Jeg har trent mye på det tekniske, så jeg håper det er et resultat av det og ikke bare flaks.

Fakta: Karina Sævik Født: 24.3.1996 Fra Kopervik på Karmøy. Tidligere klubber: Haugar og Avaldsnes. 58 ungdomslandskamper. Fire kamper og ett mål på A-landslaget. X

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Rådet fra Gulbrandsen

Et VM er imidlertid noe helt annet enn Toppserien. I Kolbotn jobber Sævik tett med Solveig Gulbrandsen, den tidligere landslagskjempen som nå følger mesterskapet fra sidelinjen som TV 2-ekspert.

Veteranen har brukt vinteren og våren på å forberede eleven på hva som venter. For kantrollen Sævik skal bekle, er krevende, noe Gulbrandsen selv fikk erfare som spiller.

– Jeg spilte en kamp som kant i en midtbanefirer, og det var OL-finalen i 2000. Før kampen fikk jeg beskjed fra trener Per-Mathias Høgmo om at jeg skulle bruke mine offensive kvaliteter. Jeg ble byttet ut etter 28 minutter, og hadde ikke brukt noen av de offensive kvalitetene. Jeg tror ikke jeg var borti ballen, sier Gulbrandsen og ler.

Når Sævik har sagt at «det er jo sykt mye løping», så svarer Gulbrandsen «ja, men det blir enda mer i VM». Hun mener det handler om å forstå og akseptere den rollen du blir tildelt.

Sævik forteller at Gulbrandsen har gitt henne et treningsprogram. Forhåpentlig gjør det susen mot Frankrike.

– Det handler også om at du er forberedt på det, og at du er mentalt klar på det som kommer.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

– Hun er fryktløs

Hvis Sævik starter, betyr det at Martin Sjögren dytter Caroline Graham Hansen opp som spiss ved siden av Isabell Herlovsen. Den ferske Barcelona-spilleren ser ikke behovet for å komme med all verdens med råd til VM-debutanten.

– Hun er fryktløs. Vi trenger bare å gi henne «good vibes» og si at hun må fortsette å gjøre det hun har gjort i Toppserien. Hun har vært god på trening og i de kampene hun har fått prøve seg. Jeg tar det med knusende ro, og det tror jeg også at hun gjør, sier Graham Hansen.

Sjögren ser heller ikke ut til å være det minste bekymret for å gi Sævik en slik sjanse.

– Jeg er helt trygg på at hun vil gjøre det bra hvis hun spiller, sier svensken.

Også han mener at Sævik er ubekymret på banen.

– Det er fint med de yngre spillerne. Samtidig er det et tegn på at spillergruppen er trygg og støttende til hverandre. Jeg tror at alle de yngre som kommer hit, kjenner at de får være seg selv, sier Sjögren.

Men blir man ikke litt nervøs før en mulig VM-debut?

– Jeg tror ikke helt jeg skjønner det ennå. Kanskje kommer det litt mer når det nærmer seg, sier Sævik.