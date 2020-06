Ingenting å si på underholdningen i Kristiansund! De 200 heldige på tribunen har fått servert fem scoringer og flere av dem av den lekre sorten. Kristiansund leder fortjent, og gjestene er nok lettet over at de klarte å svare på direkten etter Pellegrinos 3-1-scoring.

MÅLFEST! Dan Peter Ulvestad er uheldig når han skal klarere et innlegg. Headingen hans går rett til Nordli, som med et dårlig touch finner Haugen. Spissen får avsluttet og det står 3-2.

LEKENT! Sørli legger inn fra venstrekanten og Pellegrino er både frekk og dyktig. Styrer innlegget i en bue over Lie. Kristiansund har begynt å få uttelling og AaFK er i trøbbel.

"ÅRHUNDRETS MÅL"! runger ut over stadionanlegget fra speaker. Pellegrino finner Kalludra med et lekkert innlegg og avslutningen er vanvittig pen. Midtbanspilleren klinker til på hel volley! Utagbart for Lie.

Kristiansund har festet et lite grep om kampen etter scoringen. Hjemmelaget hadde flere store sjanser tidlig i kampen og jakter en utligning.

KBK spiller seg fint opp langs høyresiden og får slått ut. Ender dessverre i ingenting for vertene.

GJESTENE I LEDELSEN! Bolkan Nordli skal egentlig slå inn i feltet. Innlegget er hardt, går via Pål Erik Ulvestad og inn i mål. Et heldig ledermål!

Det er under en halvtime til avspark i Kristiansund. Lagene er godt i gang med oppvarmingen og "Jump" av Van Halen runger ut over stadion.

