Manchester United-keeperen satte rekord. Så kom han med en ydmyk beklagelse.

David de Gea spilte torsdag sin kamp nummer 399 for Manchester United. Dermed ble keeperen den mestspillende utlendingen i klubben.

David de Gea har satt ny rekord i Manchester United over antall kamper spilt som utlending. Dave Thompson/AP/NTB scanpix

NTB-ritzau

10. juli 2020 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdagens 3-0-seier over Aston Villa skrev både Manchester United og de Gea inn i historiebøkene. Aldri har et lag i Premier League vunnet fire kamper på rad med tre mål eller mer, og aldri har en utenlandsk spiller spilt flere kamper for klubben.

Spanjolen spilte sin kamp nummer 399 for de røde djevlene og dro dermed ifra danske Peter Schmeichel med sine 398 kamper.

Danske Peter Schmeichel hadde før de Gea rekorden over antall kamper spilt for Manchester United som utlending. Steven Governo/AP/NTB scanpix

– Unnskyld

I et intervju med MUTV, klubbens egne TV-kanal, beklager de Gea for å ha tatt over rekorden til dansken.

– Unnskyld for det Schmeichel.

29-åringen er veldig fornøyd med årene i buret på Old Trafford og håper å få bli i klubben en god stund til.

– Det er fantastisk. Det betyr at jeg har vært her lenge og jeg har spilt godt på et høyt nivå. Så jeg er veldig stolt over å ha spilt så mange kamper for denne klubben. Forhåpentligvis blir det 400 kamper til. Jeg er veldig, veldig glad, sa spanjolen.

Jakter mesterligaplass

De Gea kom til United fra Atlético Madrid i 2011 og har vært med å vinne både Premier League, europaligaen, FA-cupen og ligacupen med klubben.

Schmeichel, far til Leicester-keeper Kasper Schmeichel, var Uniteds sisteskanse fra 1991–1999 og vant den engelske ligacupen én gang, FA-cupen tre ganger, Premier League hele fem ganger og fikk også løfte mesterligatrofeet i sin siste sesong for klubben.

Manchester United ligger på 5.-plass i ligaen ett poeng bak Leicester og to poeng bak Chelsea. Ole Gunnar Solskjærs menn jakter mesterligaplass med fire kamper igjen å spille i årets Premier League-sesong.