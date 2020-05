Start og spillerne enige om lønnskutt

– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med spillerne om dette, det var også utrolig viktig med tanke på å redusere kostnadene i en veldig spesiell periode, sier daglig leder Christopher MacConnacher til klubbens nettside.

Det er to uker siden Start-spillerne var i drøftelsesmøter der lønnskutt var et tema. Nå er spillerne enig om et lønnskutt som skal spare klubben to millioner kroner i året. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal lønnskuttet for alle ansatte ligge på 12,5 prosent.