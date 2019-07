AKER STADION (Rbnett): Erling Moe fortalte i forkant av kampen til Romsdals Budstikke at de hadde god kontroll på hva som ventet mot Reykjavik. Men at det skulle ende med hele 7-1, og at all spenning allerede er over i oppgjøret, overrasket ham.

– Det ble nesten litt i overkant, vil jeg si. Jeg visste at det var et godt lag vi skulle møtte, så at det ble sju, det hadde jeg ikke sett for meg, sier Moe til Romsdals Budstikke etter nedsablinga.