Det melder den danske klubben på sitt nettsted mandag. Nordmannen har signert en fireårskontrakt og slutter seg til klubben 16. juli når låneoppholdet i Odd er over.

I OB får Svendsen et gjensyn med sin tidligere Hammarby-trener Jakob Michelsen. Nordmannen scoret seks mål på de ti kampene Michelsen trente ham.

– Vi hadde et veldig bra halvår sammen. Før jeg signerte for OB, har jeg hatt noen veldig bra samtale med Jakob om OB som klubb. At jeg får lov til å komme til Odense, er jeg veldig glad for, sier Svendsen.

Midtbanespilleren startet karrieren i Molde og signerte for Hammarby i 2017. Han har så langt spilt 13 seriekamper og tre cupkamper for Odd i vår.

Svendsen får draktnummer ti i superligaklubben. Sten Grytebust spilte for OB ut forrige sesong, men har nå meldt overgang til FC København.