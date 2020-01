Gamst ferdig i TIL: Mener prosessen har vært svært uryddig

Det bekrefter spilleren selv til iTromsø onsdag formiddag.

Morten Gamst Pedersens kontrakt med Tromsø gikk ut ved årsslutt. Det er klart etter et møte mellom Gamst og TIL på Alfheim i dag tidlig. Etterpå møtte han iTromsø og Nordlys på Kaffebønna på Stortorget.

– Simo (Valakari, jou.anm.) sier at han ikke kan tilby noen kontrakt. Jeg spør hvorfor og han sier at han ikke har plassen til meg i troppen - at de har nok spillere, forklarer Gamst.

Klubben ga han beskjed om at lønna ikke var noe problem. Det var rett og slett ikke plass i troppen.

– Tror du det har spilt inn i at du er en person med meninger? En som sier ifra?

– Det er kanskje ikke jeg skal svare på det.

Ville få laget tilbake til Eliteserien

Han sier at møtet kanskje varte fem minutter. Etterpå tok han runden på Alfheim og ønsket gamle kjente lykke til.

– Hvordan var det?

– Det er noe du egentlig ikke har lyst til. Jeg hadde lyst til å bidra til å løfte klubben opp til Eliteserien, der den hører hjemme. Det er jo 100-årsjubileum og alle de tingene der, men sånn er fotballen av og til.

Midtbanespillerens kontrakt gikk ut da 2019 var omme. Han legger ikke skjul på at han er svært misfornøyd med en prosess han betegner som «uryddig».

– Man burde klart å komme til en løsning mye kjappere, og mye bedre enn det her, sier Gamst.

Trener Simo Valakari forklarer den lange prosessen på følgende måte:

– Det tok veldig lang tid, fordi vi måtte se an hvilken tropp vi får her. Nå avgjorde vi å ta denne retningen med disse spillerne. Selvsagt ser vi etter å styrke stallen, men da handler det mer om spissposisjonen og kanskje noen andre posisjoner. Vi har mange spillere som kan spille sentralt på midtbanen.

Har latt andre klubber vente

Gamst ønsker ikke å sutre, men understreker at han mener ting burde vært løst bedre og tidligere. Han mener Valakari kunne gitt beskjed om at han ikke var ønsket videre allerede forrige torsdag.

– Nå må man ta opp de trådene man har latt stå på vent for at TIL skulle få tiden sin, sier Gamst.

Han har med andre ord hatt muligheter hos andre klubber, men har ventet på TILs avgjørelse. Det var nemlig hans førstevalg.

– Jeg var veldig revansjesugen. Jeg var på ferie og satt på stranda da jeg tenkte «nå rykka vi faen ned». Det var tungt - alle tok det tungt. Det er ingen god følelse.

– Føler du TIL har lurt deg?

– Jeg skulle gjerne fått et svar tidligere. Du er ikke lurt, du har fått et svar sånn sett, men hva de har venta på er en annen sak.

Surt nedrykk

I 2016 gjorde Gamst comeback for klubben han forlot i 2004. Siden den gang har han spilt over 300 kamper for Blackburn og hatt et kortere opphold i tyrkiske Karabükspor, før han i 2014 gikk til Rosenborg.

Han hadde ønsket å avslutte tiden i TIL med noe annet enn nedrykk.

– Det er jo det som er så jævlig surt. Jeg har alltid sagt at TIL bør være i Eliteserien. Det sa jeg til dem og: «Jeg håper dere rykker opp», forteller Gamst og legger til:

– Det blir ingen lett vei opp dit. Det vet jeg, for jeg har vært med på det selv.

Under intervjuet renner det inn med anrop på mobiltelefonen hans.

– Det er mange som bryr seg om TIL og fotball. Det synes jeg er veldig hyggelig.

iTromsø kommer tilbake med mer.