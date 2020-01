Haalands drømmedebut slås stort opp i utenlandske medier. I Tyskland kalles han for et naturfenomen.

«Hvis noen trodde at Erling Braut Haalands klubbytte til Borussia Dortmund ville bety at scoringene stoppet opp, beviste nordmannen at de tok ettertrykkelig feil med et strålende hat trick på bare 20 minutter lørdag.» Slik starter BBC sin sak om Haaland etter jærbuens vanvittige Bundesliga-debut.

Hans tre mål på 20 minutter er det raskeste hat-tricket av en innbytter noensinne. I Bundesliga. Det får omtrent alt som er av folk med tilgang til sosiale medier til å skryte av nordmannen.

«Ekstraordinært», skriver den tidligere engelske storscoreren Gary Lineker på Twitter.

Haaland var lenge koblet til Manchester United og hans gamletrener i Molde, Ole Gunnar Solskjær. Så skjedde ikke, og britiske The Sun gjør et poeng ut av akkurat dette.

ESPN er opptatt av at han har scoret hat trick i alle turneringene han har spilt i denne sesongen: Serie og cup i Østerrike, Champions League og Bundesliga.

Den tyske storavisen Bild ryddet forsiden for et stort bilde av Haaland. Under ble det brukt ord som «frelser» og «superstjerne». Avisen Kicker beskrev nordmannen som et «naturfenomen».

«Traumdebut!», skriver en annen tysk nettside, sport.de.

«Hvor god kommer han til å bli», spør den offisielle Champions League-kontoen på Twitter.

«Tre uker i Dortmund, og allerede har han fått seg en kjæreste», skriver klubben i et innlegg på Instagram der Haaland er avbildet med kampballen, som var hans til odel og eie etter hat-tricket. Teksten spiller på det 19-åringen sa etter å ha scoret tre for Salzburg i høst. Da spøkte han med å ta med seg ballen hjem for å «make it my girlfriend».

På nettsiden til svenske Aftonbladet må Haaland finne seg i å være mindre synlig enn både Megan, prins Harry, Zlatan og norske langrennsløpere, men under tittelen «Haalands galna debut» er det gjort plass til en sak om kampen. «Erling Braut Haalands debut går inte av för hackor», står det videre, og betyr noe sånt som at «Erling Braut Haalands debut var bra».

«Norsk komet debuterede med hat trick på 20 minutter i vilt Dortmund-comeback», skriver danske Berlingske Tidende.