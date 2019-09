Amerikaneren kom til Molde fra Seattle i august. Mot Lillestrøm søndag et han med i troppen og drømmer om et innhopp på Aker stadion.

– Jeg kom hit for å spille kamper og vinne ligaen. Det er tøft å komme inn i et så godt lag midt i sesongen, men nå er jeg mer enn klar for å debutere. Jeg vil være tålmodig, men håper samtidig at jeg får sjansen søndag, sier Henry, som kan spille både ving og back på begge sidene.