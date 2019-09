RBK gjør flere endringer på laget

– Det går ikke an å skrinlegge det som et alternativ. Jeg synes det funket bra mot Lillestrøm. Mot LASK var det totaliteten som sviktet, ikke relasjonen mellom de to eller relasjonen sammen med de andre, sa Eirik Horneland etter tapet mot LASK - hvor han spilte med både Maars Johnsen og Søderlund fra start.

Tre på rad

I kveldens kamp mot Mjøndalen i Eliteserien fortsetter RBK-treneren med det samme opplegget - han beholder samme angrepstrio for tredje match på rad.

Mens angrepet er uforandret, stiller RBK med en nykomponert midtbane fra sist.

Konradsen med trøbbel - Reginiussen ute

Kaptein Mike Jensen er fortsatt ute med karantene (det samme er også Akintola), mens Anders Konradsen sliter med en vond ankel/akilles.

Det gir Anders Trondsen jobben som høyre indreløper, mens Gjermund Åsen ligger til venstre. Marius Lundemo har den sentrale rollen.

Bakerst sliter Tore Reginiussen med en vond skulder etter den første gruppespillskampen i Europa League, og Gustav Valsvik får en sjelden mulighet fra start.

Elendig borte

RBK har så langt denne sesongen en elendig statistikk på bortebane.

– Vi har ikke vært gode nok, det er hovedgrunnen. Så ligger det noen klare muligheter til å være klart bedre enn det vi har vært, og det håper jeg vi får se allerede mot Mjøndalen, sier Horneland etter to seiere, fire uavgjorte og fire tap på sesongens ti første bortekamper.

Så vil kveldens kamp på Consto arena vise om RBK evner å snu trenden på bortebane, noe som er helt nødvendig for å henge med i serien.