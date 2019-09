Start utestenger tolv personer etter bråket i Hamar

Start har utestengt 12 personer fra kamper på Sparebanken Sør Arena. Det skriver klubben i en pressemelding onsdag.

Søndag ettermiddag ble flere supportere arrestert i Hamar etter bråk foran kampen mellom Start og HamKam.

«På bakgrunn av klubbens sanksjonsreglement og andre faktorer har klubbens sanksjonskomité valgt å utestenge opptil 12 personer fra kamper på Sparebanken Sør Arena. Utestengelsene, som trer i kraft fra dags dato, gjelder minimum ut 2020-sesongen, mens de lengste utestengelsene strekker seg ut 2021.» skriver klubben.

«Sanksjonenes omfang viser at klubben tar sterk avstand fra hendelsene som skjedde i Hamar på søndag. Formålet bak sanksjonene er å sørge for at folk trives på klubbens arrangementer, og å sikre at spillere, supportere, øvrig publikum og vakter kan føle seg trygge på Sparebanken Sør Arena.»

– Vi har brukt de siste dagene på å få tak i nødvendig dokumentasjon og informasjon for sanksjonskomiteen til å fatte en avgjørelse. Vi har gode videobevis, sier administrativ leder Christopher MacConnacher i Start til Fædrelandsvennen.

- Er dette personer som er kjent for klubben fra tidligere?

– Noen har historikk, andre har ikke, sier han.

Han sier de 12 har fått beskjed, og at klubben føler seg trygge på at sanksjonskomiteen har fattet riktig avgjørelse.

- Poenget er at det er et tydelig signal på at uønsket oppførsel tar klubben stor avstand fra. Det viktigste signalet er at vi skal ha trygge arrangementer hvor sporten er i fokus. Vi har mange flotte supportere som reiser landet rundt for å støtte oss, og da kan vi ikke la de som ikke er der for sportens skyld ødelegge, sier han.

Politiet innbrakte søndag seks personer etter opptøyene i Hamar sentrum. Fem av dem ble tidlig sluppet fri, mens en siste sørlending ble holdt igjen for avhør.

Politiet i Innlandet har ikke besvart våre henvendelser onsdag.

