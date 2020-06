Hevder keeper er klar for Brann

Kongsvinger-keeper Ahamada var med på Branns treningsleir på Gran Canaria i vinter, og BT skrev flere ganger at han var høyaktuell for klubben, men partene kom aldri i mål med en overgang.

Nå er keeperen på plass i Bergen, melder BA. De hevder at spilleren er enig med Brann om en avtale.

– Jeg tror vi finner en god løsning for å signere, svarte han til avisen.

28-åringens karriere har vært spesiell. Han har en rekke toppseriekamper i Frankrike, for Toulouse. Etter et mislykket opphold i Tyrkia, endte han i Kongsvinger før 2019-sesongen.

Keeperens kontrakt med Kongsvinger går ut 1. juli. Det betyr at han kan signere gratis for Brann fra den datoen. Ifølge BA har Brann en mulighet til å kjøpe spilleren fri når overgangsvinduet åpner 10. juni, dersom han skal rekke seriestarten en uke senere.

Ali Ahamada representerer øynasjonen Komorene og spiller på landslaget, men er født i Frankrike.

Brann har for øyeblikket fire andre keepere i stallen. Ved siden av Eirik Holmen Johansen er Markus Olsen Pettersen og Håkon Opdal på utgående kontrakter, mens leiesoldaten Ralf Fährmann allerede har reist tilbake i Schalke 04. Det er lite trolig at han spiller for Brann før avtalen utløper 30. juni.