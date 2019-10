Arsenal ga bort poeng tross drømmeåpning

Arsenal – Crystal Palace 2–2

Med seieren er Unai Emerys Arsenal-mannskap fortsatt nummer fem på tabellen i Premier League. Crystal Palace er poenget bak på sjette.

Opp til ligaleder Liverpool skiller det henholdsvis 12 og 13 poeng.

Hjemmefansen fikk en drømmestart på søndagens kamp da Arsenals greske stopperkjempe Sokratis satte inn 1–0 etter kun syv minutters spill. Scoringen kom i kjølvannet av en corner fra Pepe.

To minutter etterpå kom blåkopien. Igjen slo Pepe hjørnesparket som Alexandre Lacazette forlenget til David Luiz. Fra kort hold doblet den brasilianske midtstopperen hjemmelagets ledelse.

Crystal Palace hadde vært blant Premier Leagues gjerrigste lag før søndagens kamp, men måtte tåle to raske baklengsmål på Emirates.

Mannskapet til Roy Hodgson skapte samtidig spenning i kampen etter halvtimen var spilt. Dommer Martin Atkinson dro først opp det gule kortet for filming da Wilfried Zaha gikk i bakken i duell med en Arsenal-forsvarer, men VAR-sjekken omgjorde avgjørelsen.

Fra straffemerket var Luka Milivojevic som vanlig sikkerheten selv.

Etter pause ble vondt til verre for Arsenal da Jordan Ayew utnyttet sløvt markeringsspill i hjemmelagets forsvar og stanget inn 2–2 på et presist innlegg fra James McArthur syv minutter ut i omgangen.

Arsenal hadde ballen mye, men klarte ikke å skape de helt store sjansene etter utligningen før i sluttminuttene. Da trodde de fleste at Sokratis hadde scoret sitt andre for dagen, men midtstopperens mål ble annullert etter at VAR-dommerne hadde oppdaget en forseelse i feltet i forkant.

Dermed ble det med ett poeng til hvert av lagene.