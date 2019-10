– Det har gått bra mot Start, sier den glisende senegaleseren. Vi tipper at sørlendingene gjerne kunne ha tenkt seg at Gueye var solgt for lengst fra AaFK!

1–0 scoret han på straffespark. Begge AaFKs faste straffeskyttere, Hólmbert Fridjónsson og Niklas Castro, var ute av spill. Hvem skulle ta straffen? Det ble aldri noen diskusjon, for Pape bare gikk rett bort og hentet ballen. Og klinte den høyt i nettaket, mens keeper Deumeland sprellet motsatt veg. 1–0.