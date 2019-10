Det forteller Bryne FK i en pressemelding.

Joa overtar etter Asle Tjøtta som slutter ved årsskiftet. Solabuen er mest kjent som håndballtrener blant annet i Danmark og åtte sesonger for Solas kvinnelag.

Joa hadde også en kort periode som daglig leder av Sandnes Håndballklubb etter at han var ferdig som trener i Sola.

Knut Ove Joa er i dag trener for jentelandslaget klasse 2000/2001.

«Jeg ser fram til å starte opp i denne rollen for Bryne FK. En stor fotballklubb som har ett stort potensiale og en enda større historikk. Vi skal sammen utvikle klubben videre og ønsker å ta steg opp og frem i årene som kommer. Dette er en veldig spennende jobb og jeg gleder meg til å komme i gang. Jeg er ydmyk ovenfor oppgaven og vil bære ansvaret med stolthet og ære», sier Knut Ove Joa i pressemeldingen.

«Vi er overbevist om at Knut Ove har den erfaringsbakgrunn, de kvalifikasjoner og holdninger som skal til for å gjøre en god jobb for Bryne FK. Vi ser fram til å få han med på laget fra nyttår av», sier styreleder Nils Steinsland