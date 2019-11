Vurderer å hvile spillere. Det kan gå utover et annet lag

KRISTIANSAND: – Vi må tenke på oss selv først og fremst. Det er mulig vi tar noen hensyn, fordi vi vet vi skal inn i viktige kamper seinere. Det handler om belastning og skaderisiko, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen før årets siste kamp i serien borte mot Notodden lørdag.

Mye tyder på at verken Damion Lowe, Afeez Aremu, Kasper Skaanes eller Erlend Segberg spiller den siste kampen, og at det betyr sjanser for Espen Hammer Berger, Adnan Hadzic og Eman Markovic – spillere som har hatt knapt med spilletid for klubben denne høsten.