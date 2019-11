Fredrik Ulvestad har vært en åpenbaring på klubblaget Djurgården denne sesongen, som tok seriegullet i Sverige for to uker siden. 27-åringen hadde et håp om at den gode sesongen skulle gi han et landslagsuttak denne gangen, men midtbanespilleren var ikke med da troppen ble presentert.

– Jeg hadde et håp om å få være med, men jeg la det fra meg da troppen kom. Jeg tenkte at jeg heller skulle prøve å komme meg på landslaget neste år, sier Ulvestad til Sunnmørsposten.