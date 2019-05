Rosenborg – Sarpsborg 08 1–0 (1–0)

– Dette betyr utrolig mye. De som spilte i kveld, hadde utrolig lyst til å gjøre dette sammen. De viste en vilje til å kjempe for hverandre, og lyst til å vise at Rosenborg ikke er ferdige. Det er det jeg tar med meg fra denne kampen. Den kollektive innsatsen for å få det til. Oppofrelsen. Suget etter å kunne klare det sammen. Det er det jeg tar med meg. Det er slikt jeg er glad i, sier Eirik Horneland.