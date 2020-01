MOLDE: Eirik Ulland Andersen fikk en tøff start på sin Molde-karriere etter at han kom fra Strømsgodset for ett år siden. Da hadde 27-åringen nylig vært gjennom et inngrep i lysken, og det var først i midten av mars han spilte sin første treningskamp i ny klubb.

Han rakk dermed seriestarten og var involvert i de fem første eliteseriekampene til MFK. Men i første cuprunde i begynnelsen av mai gikk det galt. Mot Eide ble det avrevet akillessene, og Ulland Andersen spilte ikke flere kamper i 2019.