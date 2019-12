– Dere må bære meg ut herfra, gutter, sier tidligere sportssjef Svein-Morten Johansen i en humørfylt tone til assistenttrener Lars Petter Andressen og daglig leder Kristian Høydal ved kontorene i 2. etasje på Alfheim.

Onsdag ble det klart at TIL kutter sportssjef-stillingen, som en konsekvens av nedrykket til 1. divisjon. Det betyr at Johansen mistet jobben han har hatt siden 2013. Samtidig ble det klart at Johansen fikk tilbud om en annen rolle i TIL.