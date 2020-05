Tirsdag kunne Norges Fotballforbund bekrefte at oppstart for Toppserien og OBOS-ligaen framskyndes. Førstkommende mandag kan klubbene trene for fullt med kontakt, slik eliteserielagene på herresiden har gjort i snart halvannen uke.

De første seriekampene i Toppserien og OBOS-ligaen spilles i begynnelsen av juli.