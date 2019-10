LSK Kvinner sikret seriegull på dramatisk vis

Kolbotn – LSK Kvinner 2–2

JESSHEIM: LSK Kvinner trengte kun ett poeng i «bortekampen» mot Kolbotn, for å innkassere sitt sjette seriegull på rad.

At de gule fra Lillestrøm skulle gjøre jobben, ble synlig allerede i starten av den første omgangen.

Selv om det var tidenes målscorer på det norske landslaget og Kolbotn-spiss Isabell Herlovsen som fikk kampens første store mulighet etter et par minutter, var det LSK som styrte oppgjøret.

Skapte få sjanser tross overtak

Til tider var det «powerplay» ute på kunstgresset på Jessheim Stadion. Hver gang LSK Kvinner mistet ballen, vant de den igjen bare sekunder senere.

Det store ballinnehavet resulterte likevel ikke i de største sjansene for Hege Riises mannskap.

Derfor var det et langskudd som skulle til. Etter 23 minutter mottok landslagsspiller Synne Skinnes Hansen ballen på 18 meter. Etter en berøring sendte hun av gårde en markryper inn i Hilde Gunn Olsens høyre hjørne.

Da kunne de fremmøtte LSK-supporterne starte jubelen for det som så ut som et seriegull i emning.

Drømmemål

Men i den andre omgangen var det nærmest et helt nytt Kolbotn-lag som entret banen. De hvitkledde våget å holde mer i ball, og utnytte flere balltap hos de gulljagende LSK-kvinnene.

Det resulterte også i flere kontringsmuligheter for hjemmelaget.

Etter 66 minutter mottok Tonje Pedersen ballen på midtsirkelen, og i et dribleraid passerte hun hele midtbaneleddet til LSK før hun lekkert spilte fri Eline Hegg.

Hegg gjorde ingenting feil alene med landslagsmålvakt Cecilie Fiskerstrand og utlignet til 1–1.

Nå fikk Kolbotn blod på tann. Bare åtte minutter senere mistet LSK ballen nok en gang i farlig sone midt på egen banehalvdel.

Igjen var det Pedersen som var arkitekten, men denne gang var det tidligere målmaskin på LSK Kvinner, Isabell Herlovsen som var sist på ballen.

Med ett touch sendte hun ballen forbi Fiskerstrand, og dermed så det ut som om LSK måtte vente enda en uke med å slippe gulljubelen løs.

Første mål på to år

LSK stanget og stanget mot et solid Kolbotn-forsvar resten av den andre omgangen. Kun fire minutter før full tid, fikk de uttellingen.

En lang ball ble slått inn i Kolbotn-feltet, men klarert ut igjen.

Der sto venstreback Emilie Woldvik. På halv volley fra 19 meter smalt hun med høyrefoten inn utligningen. Scoringen er Woldvik andre i Toppserien.

Hennes første scoring kom for hele to år siden, mot Røa 9. september i 2017.

Dermed kunne LSK Kvinner juble for nok et seriegull i Toppserien, to runder før slutt.

Flyttet på grunn av banetrøbbel

Selve kampen var flyttet til Jessheim Stadion for anledningen, ettersom Kolbotns hjemmebane Sofiemyr sliter med overvann i høstregnet som har rammet Oslo den siste uken.

Tirsdag spilte Kolbotn «hjemmekamp» på KFUM Arena, men uten at fasilitetene der var i orden.

Hvem som egentlig var på hjemmebane søndag ettermiddag, kan derimot diskuteres. LSK Kvinner har flere ganger benyttet Jessheim Stadion som hjemmearena når de har vært i Champions League.