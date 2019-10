Jåttåvågen (Aftenbladet): Vikings aksjonæroversikt er nå oppdatert etter den siste emisjonen som ble avsluttet 15. september.

Det endelige tallet i emisjonen viser at Viking fikk inn 10,5 millioner kroner i frisk kapital. Listen viser også at Ole Rugland gjennom sitt selskap Stavanger Investering er største enkeltaksjonær i Viking Fotball AS.